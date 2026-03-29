Officiellt i dag: Vimmerby Hockey tackar av och hyllar centern

Att Arvid Caderoth lämnar Vimmerby Hockey har varit klart en längre tid. I dag tackar klubben officiellt av honom på sina sociala medier. Foto: Arkivbild

Det har varit klart en längre tid och redan för en månad sedan bekräftade Vimmerby Hockeys sportchef för vår tidning att centern Arvid Caderoth lämnar. Nu är det också officiellt.

Med gedigen collagebakgrund anslöt den storväxte centern Arvid Caderoth till Vimmerby Hockey från danska Fredrikshavn inför säsongen. I Vimmerby har han svarat för en stark debutsäsong.

Den 24 februari gick Expressen ut med uppgifterna att Caderoth 2026/2027 kommer återfinnas i Modo, och redan samma dag bekräftade sportchef Pelle Johansson att Caderoth lämnar Vimmerby

– Vi har vetat om ganska länge att Arvid är förlorad för oss. Det är inga konstigheter, sa han då.

Hyllas av klubben

I dag går Vimmerby Hockey ut på sina sociala medier och officiellt tackar av Arvid Caderoth.

”Arvid Caderoth klev in i Vimmerby Hockey och tog sin plats från dag ett. Som center tog han stort ansvar i spelet över hela banan – i tekningscirkeln, i de defensiva situationerna och i matcherna där det krävdes som mest bidrog Caderoth till lagets identitet: att vara jobbiga att möta!

Tillsammans med några av våra mest rutinerade spelare tog han också plats i kaptensgruppen direkt. Det säger mycket om både personen och ledarskapet.

Arvid är en spelare som ser helheten, tar ansvar för sin roll och driver arbetet framåt – varje dag, i varje byte.

Stort tack, Arvid, för tiden i Vimmerby Hockey och för allt du bidragit med på vår resa. Stort Lycka till framåt!”, skriver man.