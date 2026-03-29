Officiellt i dag: Vimmerby Hockey tackar av och hyllar centern

Att Arvid Caderoth lämnar Vimmerby Hockey har varit klart en längre tid. I dag tackar klubben officiellt av honom på sina sociala medier.
Med gedigen collagebakgrund anslöt den storväxte centern Arvid Caderoth till Vimmerby Hockey från danska Fredrikshavn inför säsongen. I Vimmerby har han svarat för en stark debutsäsong.
Den 24 februari gick Expressen ut med uppgifterna att Caderoth 2026/2027 kommer återfinnas i Modo, och redan samma dag bekräftade sportchef Pelle Johansson att Caderoth lämnar Vimmerby
– Vi har vetat om ganska länge att Arvid är förlorad för oss. Det är inga konstigheter, sa han då.
Hyllas av klubben
I dag går Vimmerby Hockey ut på sina sociala medier och officiellt tackar av Arvid Caderoth.
”Arvid Caderoth klev in i Vimmerby Hockey och tog sin plats från dag ett. Som center tog han stort ansvar i spelet över hela banan – i tekningscirkeln, i de defensiva situationerna och i matcherna där det krävdes som mest bidrog Caderoth till lagets identitet: att vara jobbiga att möta!
Tillsammans med några av våra mest rutinerade spelare tog han också plats i kaptensgruppen direkt. Det säger mycket om både personen och ledarskapet.
Arvid är en spelare som ser helheten, tar ansvar för sin roll och driver arbetet framåt – varje dag, i varje byte.
Stort tack, Arvid, för tiden i Vimmerby Hockey och för allt du bidragit med på vår resa. Stort Lycka till framåt!”, skriver man.