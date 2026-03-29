29 mars 2026
UPPGIFTER: Han är ett hett namn för Vimmerby Hockey

Alvestas huvudtränare, Pontus Nyberg, pekas av Aftonbladet ut som ett hett namn att bli assisterande tränare för Vimmerby Hockey kommande säsong. Foto: Bildbyrån

Vem blir assisterande tränare för Vimmerby Hockey nästa säsong? Enligt Aftonbladet ska 41-årige Pontus Nyberg vara ett hett namn.

Att Eric Karlsson tränar Vimmerby Hockey även nästa säsong är klart. Men vem som blir hans assisterande är ännu inte löst. Den är osäkert om Stefan Fredriksson blir kvar på posten, och om han inte blir det så lanserar Aftonbladet nu ett hett namn till tjänsten.

Det handlar om Alvestas huvudtränare de två senaste säsongerna, Pontus Nyberg. 41-åringen har dessutom bland annat två säsonger som assisterande coach för Nybro Vikings i bagaget samt gedigen erfarenhet som videocoach för både det svenska U18-landslaget och det norska A-landslaget.

”Nu talar mycket för att han kan bli Eric Karlssons nya assistent”, skriver Aftonbladets Silly-surr.

