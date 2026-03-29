29 mars 2026
Uppgifter: Daniel Stolt ett av tre namn på LHC:s heta lista

Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt pekas ut som en av tre heta kandidater på LHC:s lista över tänkbar ny general manager för klubben. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 29 mars 2026 19.35

Linköpings HC jagar en general manager. I ett internt mejl ska Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt pekas ut som en av tre heta kandidater.

Tidigare har Aftonbladets Silly-surr pekat ut Jonas Junland som ett hett alternativ till rollen som general manager för SHL-laget Linköpings HC. Det gäller inte längre.

Enligt ett internmejl som tidningen uppger sig ha tagit del av pekas tre andra kandidater ut. Det handlar om BIK Karlskogas Torsten Yngvesson, Djurgårdens tidigare sportchef och så KHC:s sportchef Daniel Stolt, tidigare i bland annat Vimmerby Hockey.

Mannen som har byggt succélaget Kalmar HC blev den här säsongen utsedd till Årets sportchef i Hockeyallsvenskan.

Vi har varit i kontakt med Daniel Stolt, som har kontrakt med KHC även kommande säsong, och som inte har några kommentarer till Aftonbladets uppgifter.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

