KLART: Kalmars back lämnar efter lyckade säsongen

Det har varit känt ett tag att backen Peter DiLiberatore lämnar Kalmar HC efter en säsong. I dag på långfredagen bekräftade klubben nyheten via ett pressmeddelande.

Peter DiLiberatore kom till Kalmar HC från Tucson Roadrunners i AHL och svarade för en imponerande första säsong på svensk mark. Han var en given nyckelspelare i Kalmar, noterades för 36 poäng (8+28) och utsågs också till Hockeyallsvenskans bästa back.

Nu står det klart att Peter DiLiberatore lämnar Kalmar HC efter en säsong. Han har ryktats vara klar för SHL-klubben Malmö Redhawks, men inget är klart.

"Stort tack för dina insatser i Kalmar HC-tröjan! Under din tid i klubben har du visat prov på både spelskicklighet och en proffsig inställning som verkligen har bidragit till lagets framgångar i HockeyAllsvenskan", skriver Kalmar HC på sin hemsida.