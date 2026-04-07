UPPGIFTER: KLART ATT FORWARDEN LÄMNAR VIMMERBY

För en vecka sedan kom uppgifter om att Vimmerby Hockeys forward Emil Ekholm uppvaktades av den allsvenska konkurrenten Västerås IK. Nu uppges han vara klar för VIK. Samtidigt tackar VIK av en forward som ryktas till Vimmerby.

Det var hockeybloggen nära Västerås IK, VIK Fan Central, som för en vecka sedan skrev att Västerås IK var intresserat av den storväxte VH-forwarden Emil Ekholm.

Ekholm värvades till Vimmerby inför den här säsongen och med 0,27 gjorda mål per match blev han den VH-spelare med högst målsnitt under säsongen. En fotskada i slutet av densamma gjorde att han landade på elva mål på sina 40 spelade matcher. Med det kom han tvåa i den interna målligan bakom Johan Mörnsjö som gjorde 13 mål på 52 matcher. Totalt blev det 18 poäng (11+7) för Ekholm under debutsäsongen i Vimmerby.

Emil Ekholm stängde då inga dörrar för en fortsättning med Vimmerby, men på tisdagskvällen uppger Vimmerby Tidning att VH-forwarden nu är klar för Västerås IK och att sejouren med VH alltså bara blir ettårig.

Kan byta forwardar mned varandra

Klubben har ännu inte kommenterat uppgifterna om Ekholm. På sin hemsida i kväll tackar man däremot av forwarden Max Karlsson, som i sin tur uppges vara nära en övergång till Vimmerby.

21-årige Karlsson är fostrad i Tingsryds AIF, som Vimmerby skickade ned i Hockeyettan förra säsongen, och har tagit vägen till seniorhockeyn genom Rögles juniorverksamhet. Den vänsterskjutande forwarden noterades för 31 SHL-matcher och sex poäng i landets högsta liga förra säsongen. Han var då även lagkapten i klubbens J20-lag.

För Västerås den gångna säsongen svarade Max Karlsson för tio poäng på 46 matcher. Uppgifterna om intresset från Vimmerbys sida var Expressen först att berätta om för fyra veckor sedan.