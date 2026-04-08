Kaptenen skriver nytt kontrakt och tvingas till operation

Kalmar HC:s lagkapten och tongivande back Henrik Nilsson är klar för ytterligare en säsong. Han kommer dock missa inledningen av kommande säsong med anledning av en operation som genomförs under våren.

Efter en lång rad avtackningar av spelare och ledare kommer Kalmar HC med besked om att backen Henrik Nilsson har kritat på ett nytt kontrakt för säsongen 2026/2027.

"Jag är väldigt glad över att få fortsätta dra på mig KHC-tröjan. För egen del har det varit en speciell säsong med den oturliga skadan som tyvärr hängt i hela säsongen. Jag är otroligt stolt över vad grabbarna i laget har presterat genom hela säsongen, tyvärr blev det ett brutalt avslut på säsongen men vi kommer komma tillbaka starkare, helt övertygad", säger Henrik Nilsson i en kommentar till Kalmar HC:s sociala medier-konto.

Missar inledningen av nästa säsong

Kalmar skriver i samma inlägg att Henrik Nilsson, som drabbades av en allvarligare fraktur under den gångna säsongen, kommer behöva operera skadan under våren. Det innebär en längre rehab för att bli återställd, vilket gör att Henrik Nilsson kommer vara indisponibel när säsongen inleds.

"Prognosen säger någon gång innan jul i nuläget. Vi kommer att hålla er uppdaterade under Henkes skadeperiod", skriver Kalmar HC.

Henrik Nilsson kom till Kalmar inför säsongen 2024/25, står noterad för 94 matcher i KHC-tröjan och har varit lagkapten under de två säsongerna. Produktionen uppgår till 36 poäng fördelat på sex mål och 30 assists.

"Att komma överens med "Henke" om en fortsättning känns riktigt bra. Vi hade tidiga diskussioner om detta men på grund av skadan han ådrog sig fick det dröja lite innan vi gjorde detta klart", säger sportchefen Daniel Stolt i en kommentar.