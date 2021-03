IKO-tränaren Martin Filander var inte nöjd över de dubbla matchstraffen. Foto: TT

IKO chanslöst i comebacken – tappar mark i botten

IK Oskarshamn hade inte spelat match på 17 dagar. Att laget tagit stryk av coronauppehållet syntes i comebacken. Serieettan Rögle vann med hela 5-1.

Annons:

IKO fick dock en drömstart sedan Filiph Engsund satte 1-0 efter knappt tio minuter. Efter det var det Rögle för hela slanten och hemmalaget vann exempelvis skotten med 46-17. Kvitteringen kom i powerplay. Ted Brithén hittade rätt med tre minuter kvar av perioden.

Tre minuter in på andra gick Rögle upp i ledningen efter mål av Simon Ryfors. Matchen kom att avgöras i powerplay. Oskarshamn drog alltså – unikt nog – på sig två matchstraff i samma spelsekvens. Andrew Obrien åkte ut för checking to the head och Jc Lipon för crosschecking.

"Det trodde jag aldrig"

Att få en minut i fem mot tre är ovanligt – Rögle fick alltså fem. När de hade passerats hade Adam Tambellini smällt in både 3-1 och 4-1 och matchen var förstås avgjord. Olli Palola fyllde på med 5-1 med fyra minuter kvar.

– Att det skulle bli så här efter första perioden, det trodde jag aldrig. Jag har aldrig varit med om att man får två femmor i samma situation. Det är jäkligt olyckligt och definierar hela matchen på något sätt och där blir vi sänkta av olika anledningar. Det är bara att studsa upp igen, det har egentligen inget med grundprestationen att göra. Det är några individuella beslut och bedömningar som påverkar hela matchen tycker jag. Den första situationen är svår att se från vår vinkel på video men jag upplever inte att den tar i huvudet. Dom tar en utvisning för säkerhets skull. Den andra är ju klantigt tyvärr där han sätter upp klubban och träffar hakan, det är ju tråkigt, säger Martin Filander till IKO:s hemsida.

Tätt i botten

Bottenstriden har länge sett ut att bli en kamp mellan fem lag. Malmös hysteriska form har fått laget att lyfta från träsket och nu ser även Linköping ut att vara på väg mot nytt kontrakt. LHC tog tre ruskigt viktiga poäng borta mot Brynäs i kväll och står på 56 pinnar och 48 matcher. IKO har 49 poäng på 43 matcher, Brynäs 49 på 44 matcher och HV71 47 poäng på 46 matcher.

Vimmerbybekatingarna Emil Wahlberg och Pontus Näsén var inte med i kväll. Markus Modigs fick drygt fyra minuters istid.

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons: