Meriterande pallplats för racingteamet från Vimmerby i helgen

Race4fun, Sveriges största långloppsserie, kör fem deltävlingar under året på fem olika racingbanor runt om i Sverige. I varje team ingår tre förare och deltävlingarna avgörs över åtta timmar, där den maximala stinttiden är 90 minuter innan man måste växla förare.

Vimmerbykillarna Joakim Stjernström, Pontus Petersson och Robin Berg utgör Team JPR, och de slog till med en fin tredjeplats i klassen i helgens tävling i Falkenberg (fyra totalt) med sin Peugeot 206. Teamet hann med 362 varv på de åtta timmarna, bara tre varv färre än klassvinnaren Valhalla Racing från Malmö.

Men det var inte en helt problemfri söndag i Falkenberg för gänget från Vimmerby.

– Nej, det var lite halvtjurigt. Bland annat var Pontus sjuk – han var hos läkare i torsdags och fick penicillin, berättar Joakim Stjernström.

Körde upp sig

Därutöver hände det en massa grejer under loppet. Man fick två svartflaggor, vilket innebar stop and go-bestraffningar, man stördes av en rödflagga när man låg i ledning, tappade tid under tankning och däckbyte, samt tvingades till ett onödigt depåstopp när tankmätaren felaktigt indikerade att det var dåligt med bränsle i tanken.

– Under förmiddagen, ett par timmar in i loppet, ledde vi faktiskt totalt. Efter allt strul var vi senare nere på åttonde plats, med under de sista två stintarna körde Pontus och Robin upp oss till fjärde plats totalt och tredje i klassen. Efter motorraset under premiären på Mantorp är vi supernöjda med helgens resultat, säger Joakim Stjernström.

För det andra teamet från Vimmerby, Polygrip Racing, slutade tävlingen med en sjunde plats i det 26 bilar stora startfältet. Totalt bland de 37 bilarna slutade Polygrip Racing, som hann med 346 varv, nia.

Nästa tävling i serien körs på Anderstorp den 15 juni.