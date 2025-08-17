17 augusti 2025
Fina prestationer av VMS-förarna när SCCS körde i Falköping

Den tredje deltävlingen i varvloppscupen i enduro, SCCS, kördes i Falköping i helgen. Och som vanligt höll sig VMS-förarna långt framme. Foto: Arkivbild

MOTOR 17 augusti 2025 19.00

Vimmerby MS-förarna fortsätter att hålla sig väl framme i varvloppsserien i enduro, SCCS. I helgen kördes den tredje deltävlingen i Falköping.

Bland de lokala åkarna på ungdomssidan noterades Edalia Jönsson för en andraplats i sin klass. Där deltar visserligen inte så många tjejer, men det går ju inte göra mer än att vara med där uppe. Dessutom är det en imponerande bedrift att bara mäkta med varv efter varv i över två timmar i den värme som SCCSeries (Swedish Cross Country Series) bjöd på i lördags – och på det sättet.

I killarnas E0-klass var Elis Blom med och slogs om en pallplats när han plockades av banan på grund av en tappad ljuddämpare. Efter lite mekande var Elis tillbaka ute på banan och körde till slut i mål som sexa.

Noterbart i övrigt är Daniel Jönsson, Vimmerby MS, som vann sin klass (Motion 40-49 år) och var totalt trea av samtliga drygt 200 åkare i de olika motionsklasserna. Daniel leder också sin klass sammanlagt efter tre raka delsegrar.

Skadad Charlie fortfarande i ledning

I sammandraget, och om man ser till de förare som har kört fler tävlingar än bara den inledande tävlingen i hemmaskogarna runt Vimmerby, så ligger Axel Svensson, Vimmerby MS, elva i juniorklassen.

Ungdom E0 leds fortfarande av Charlie Blom, som inledde serien med två segrar men som inte kunde ställa upp i Falköping i helgen på grund av skada. Charlie välte med hojen för några veckor sedan och fick styret i magen. Detta resulterade i en spricka på mjälten och några dagars vistelse på IVA för observation. Charlie har dock repat sig bra och är snart på hojen igen. I samma klass ligger brorsan Elis Blom fyra och klubbkompisen David Rosendahl elva.

I Motion 30-39 ligger VMS-föraren Christian Rosdahl sexa och i klassen Motion 50-59 ligger klubbkamraten Mattias Jonsson fyra.

Fakta

Resultat, SCCS, tredje deltävlingen, Falköping, 9 augusti:

Junior: 15) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Ungdom E0: 6) Elis Blom, Vimmerby MS, 14) David Rosendahl, Vimmerby MS, 24) Marvin Hilén, Vimmerby MS, 25) Whidar Jönsson, Vimmerby MS.

Ungdom tjej E0: 2) Edalia Jönsson, Vimmerby MS.

Motion 16-29: 3) Rasmus Sandsborg, Vimmerby MS.

Motion 30-39: 11) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 25) Philip Esping, Vimmerby MS.

Motion 40-49: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 14) Viktor Hilén, Vimmerby MS, 20) Christian Petersson, Vimmerby MS, 29) Robert Alm, Vimmerby MS, 32) William Andersson, Vimmerby MS.

Motion 50-59: 7) Mattias Jonsson, Vimmerby MS.

Tabellservice

