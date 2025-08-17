Fina prestationer av VMS-förarna när SCCS körde i Falköping

Resultat, SCCS, tredje deltävlingen, Falköping, 9 augusti:
Junior: 15) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Ungdom E0: 6) Elis Blom, Vimmerby MS, 14) David Rosendahl, Vimmerby MS, 24) Marvin Hilén, Vimmerby MS, 25) Whidar Jönsson, Vimmerby MS.
Ungdom tjej E0: 2) Edalia Jönsson, Vimmerby MS.
Motion 16-29: 3) Rasmus Sandsborg, Vimmerby MS.
Motion 30-39: 11) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 25) Philip Esping, Vimmerby MS.
Motion 40-49: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 14) Viktor Hilén, Vimmerby MS, 20) Christian Petersson, Vimmerby MS, 29) Robert Alm, Vimmerby MS, 32) William Andersson, Vimmerby MS.
Motion 50-59: 7) Mattias Jonsson, Vimmerby MS.