Lokala framgångar på Ränneslätt – VMS-föraren vann sin klass

Flera lokala förare höll sig långt framme när klassiska Ränneslättsloppet i enduro avgjordes i Eksjö i helgen. Allra bäst gick det för Robin Stjernström, Vimmerby MS, som vann sin klass och slutade finfin tolva totalt.

Ränneslättsloppet är en av Sveriges största endurotävlingar och körs på Eksjö garnisons övningsfält Ränneslätt. Tävlingen är den andra av tre deltävlingar i Svensk Enduroklassiker och Swedish Enduro Series tillsammans med Gotland Grand National och Stångebroslaget.

Årligen deltar fler än 1 000 förare i de olika klasserna. När årets upplaga avgjordes i helgen var det som vanligt gott om åkare från vårt område, och flera av dem placerade sig högt upp i resultatlistorna.

Vann sin klass

Killarna i seniorklassen stack ut lite extra. Här vann Robin Stjernström, Vimmerbys MS, klassen. Han blev också den bästa lokala föraren totalt (elit, junior, senior och motion upp till 40 år) med en 12:e plats. Klubbkompisarna Martin Tildemyr och Dennis Rotebäck slutade trea respektive femma i samma klass. I sammandraget slutade de på plats 15 och 30.

Övriga lokala pallplatser togs av VMS-förarna Philip Westman som var trea i motion 30-39, Saga Apell trea i motion dam 15-29, Daniel Jönsson tvåa i motion 40-49 och Christian Petersson som kom tvåa i EVO.

Resultat:

Ränneslättsloppet, totalplacering (elit, junior, senior, motion under 40, totalt 347 startande), lokala förare: 12) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 15) Martin Tildemyr, Vimmerby MS, 22) Philip Westman, Vimmerby MS, 30) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS, 66) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 118) Philip Esping, Vimmerby MS, 134) Johan Frejd, Vimmerby MS, 147) Niklas Hillström, Vimmerby MS, 161) Jimmy Florin, Vimmerby MS, 172) Axel Svensson, Vimmerby MS, 175) Jimmie Lundberg, Vimmerby MS, 200) Albin Adolfsson, Djursdala SK, 201) Rasmus Johansson, Vimmerby MS, 203) Theo Krantz, Vimmerby MS, 261) Rasmus Höglund, Vimmerby MS, 268) Oskar Eriksson, Djursdala SK, 286) Ludvig Sager, Vimmerby MS, 290) Linus Karlsson, Vimmerby MS, 314) Markus Stjernström, Vimmerby MS.

Övriga klasser, lokala förare (topp 15):

Motion dam 15-29: 3) Saga Apell, Vimmerby MS, 5) Ellen Adin, Vimmerby MS

Motion 40-49 år: 2) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 6) Viktor Hilén, Vimmerby MS, 9) David Beijer, Djursdala SK, 15) Johan Sjöstam, Vimmerby MS.

Motion 50-59: 4) Mattias Jonsson, Vimmerby MS.

Motion 60+: 9) Roger Ottosson, Vimmerby MS.

Ungdom 13-16, E1-E2, flickor: 6) Ellen Adin, Vimmerby MS.

Ungdom 13-16, E1-E2, pojkar: 9) Felix Ahnstedt, Vimmerby MS.

Ungdom 12-16, E0, 85cc, flickor: 6) Edalia Jönsson, Vimmerby MS.

Ungdom 12-16, E0, 85cc, pojkar: 5) Charlie Blom, Vimmerby MS, 6) Elis Blom, Vimmerby MS, 12) Casper Lundberg, Vimmerby MS.

Veteran EVO: 2) Christian Petersson, Vimmerby MS.