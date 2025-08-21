Meriterande pallplats kunde ha blivit ännu bättre för Vimmerbyteamet

Det blev en fin tredjeplats för Vimmerbyteamet JPR Racing i helgens deltävling i Race4fun på Sturup Raceway. Foto: Privat

I helgen kördes säsongens fjärde deltävling i racingserien Race4Fun. Då slog Vimmerbyteamet JPR Racing till och tog sin andra meriterande pallplats. – Det hade kunnat bli ännu bättre, men vi är supernöjda, säger Joakim Stjernström.

I Race4fun, Sveriges största långloppsserie, ingår tre förare i varje team. Racen avgörs över åtta timmar, där den maximala stinttiden är 90 minuter innan man måste växla förare.

I helgen kördes den fjärde av fem deltävlingar på Sturup Raceway i Skåne, och Vimmerbyteamet JPR Racing var återigen med i toppstriden. Till slut blev det säsongens andra pallplats när man rullade i mål som trea i klassen.

Med sin Peugeot 206 hann Joakim Stjernström, Pontus Petersson och Robin Berg med 314 varv, totalt 65 mil, på de åtta timmarna.

Oläglig gulflagg

– Det gick riktigt bra. För oss var det bara andra gången någonsin med stillastående start, men vi kom i väg bra och sedan matade det bara på. Vi låg med där uppe hela tiden och hade även ledningen. Det var egentligen inga konstigheter under hela dagen, berättar Joakim Stjernström.

Det blev alltså en fin tredjeplats för Vimmerbygänget, men det var bara tillfälligheter som skilde killarna från att placera sig ännu bättre.

– Det var en gulflagg som kom olägligt. Vi stod i depån i sex minuter, medan de flesta konkurrenterna kunde gå in under gulflaggen och inte förlorade någon tid. Så det hade kunnat bli ännu bättre, men vi är supernöjda.

Av säsongen återstår nu den femte och sista deltävlingen, som körs på Kinnekulle 6-7 september, samt 24-timmars på Mantorp i oktober.