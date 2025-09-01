01 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • Mängder av fina resultat av ”våra” enduroförare i Västervik i helgen

    Vimmerby MS Saga Apell och Ellen Adin slutade etta och trea i tjejklassen när Smålandscupen körde i Västervik i helgen. Foto: Privat

  • Mängder av fina resultat av ”våra” enduroförare i Västervik i helgen

    Bröderna Elis och Charlie Blom, Vimmerby MS, fixade en snygg dubbel i 85 cc-klassen. Till höger på bilden trean Benjamin Bergström, FMCK Hässleholm. Foto: Privat

  • Mängder av fina resultat av ”våra” enduroförare i Västervik i helgen

    Ettan, tvåan och trean i juniorklassen; Robin Berg, Solhesters MCK, samt Vimmerby MS-duon Edwin Djurstedt och Axel Svensson. Foto: Privat

Mängder av fina resultat av ”våra” enduroförare i Västervik i helgen

MOTOR 01 september 2025 12.00

Det blev flera klassegrar och pallplatser för våra lokala förare när Smålandscupen i enduro körde den fjärde deltävlingen i Västervik den gångna helgen.

Annons:

Om vi tar det i ordning i klasserna så placerade sig bröderna Charlie och Elis Blom, Vimmerby MS, etta och tvåa i 85 cc E0. Här kom deras klubbkompis Casper Lundberg fyra och Westerviks MSK:s Billy Bolmelid femma.

Även i tjejklassen blev det dubbelt Vimmerby MS på pallen där Saga Apell var allra snabbast och Ellen Adin slutade trea.

Bland eliten och seniorerna slutade Martin Tildemyr, Vimmerby MS, fin fyra, medan klubbkamraterna Edwin Djurstedt och Axel Svensson knep andra- och tredjeplatsen i juniorklassen.

I motionsklasserna fick Vimmerby MS en klasseger, detta genom Niklas Fransson i 40-49 år. I övrigt kryllade det där, och i breddklassen, av starka lokala körningar.

Totalt var det närmare 140 förare som kom till start.

Alla lokala resultat hittar du här nedan.

Fakta

Smålandscupen, enduro, Westerviks MSK, 30 augusti (lokala resultat):

Klass 1, Ungdom 85 E0: 1) Charlie Blom, Vimmerby MS, 2) Elis Blom, Vimmerby MS, 4) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 5) Billy Bolmelid, Westerviks MSK, 7) Olle Petersson, Westerviks MSK, 8) Leon Norberg Kovacic, Westerviks MSK, 9) David Rosendahl, Vimmerby MS, 10) Marvin Hilén, Vimmerby MS, 12) Ville Karlsson, Westerviks MSK, 13) Edalia Jönsson, Vimmerby MS, 14) Whidar Jönsson, Vimmerby MS, (tvingades bryta).

Klass 3, Enduro Girls Open: 1) Saga Apell, Vimmerby MS, 3) Ellen Adin, Vimmerby MS, 5) Daniella Johansson, Vimmerby MS.

Klass 4: Elit/Senior: 4) Martin Tildemyr, Vimmerby MS.

Klass 5: Junior: 2) Edwin Djurstedt, Vimmerby MS, 3) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Klass 6, Bredd: 4) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 7) Christian Petersson, Vimmerby MS, 17) Jonas Haarus, Pauliströms/Järnforsens MCK, 17) David Beijer, Djursdala SK.

Klass 7, Motion 16-39 år: 3) Felix Ahnstedt, Vimmerby MS, 4) Markus Larsson, Målilla MK, 5) Jesper Johansson, Målilla MK, 9) Philip Esping, Vimmerby MS, 11)Malte Karlsson, Vimmerby MS, 13) Linus Nilsson, Vimmerby MS, 14) Oscar Sandell, Westerviks MSK, 16) Albin Johansson, Westerviks MSK, 17) Oskar Eriksson, Djursdala SK.

Klass 8, Motion 40-49 år: 1) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 3) Johan Sjöstam, Vimmerby MS, 5) Andreas Sverre Dahlberg, Vimmerby MS, 11) Emil Henningsson, Vimmerby MS, 14) William Andersson, Vimmerby MS, 15) Tom Nilsson, Vimmerby MS.

Klass 9, Motion 50-59 år: 6) Jonas Olausson, Vimmerby MS, 7) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK, 9) Kai Karlsson, Westerviks MSK, 13) Tomas Harrysson, Vimmerby MS, 17) Mattias Jonsson, Vimmerby MS, 19) Johan Myrén, Vimmerby MS, 20) Patrik Elmqvist, Westerviks MSK, 21) Anders Bjurström, Westerviks MSK, 24) Anders Gustafsson, Vimmerby MS.

Klass 12, Motion över 60 år: 2) Roger Ottosson, Vimmerby MS.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt