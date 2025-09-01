Mängder av fina resultat av ”våra” enduroförare i Västervik i helgen

Smålandscupen, enduro, Westerviks MSK, 30 augusti (lokala resultat):
Klass 1, Ungdom 85 E0: 1) Charlie Blom, Vimmerby MS, 2) Elis Blom, Vimmerby MS, 4) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 5) Billy Bolmelid, Westerviks MSK, 7) Olle Petersson, Westerviks MSK, 8) Leon Norberg Kovacic, Westerviks MSK, 9) David Rosendahl, Vimmerby MS, 10) Marvin Hilén, Vimmerby MS, 12) Ville Karlsson, Westerviks MSK, 13) Edalia Jönsson, Vimmerby MS, 14) Whidar Jönsson, Vimmerby MS, (tvingades bryta).
Klass 3, Enduro Girls Open: 1) Saga Apell, Vimmerby MS, 3) Ellen Adin, Vimmerby MS, 5) Daniella Johansson, Vimmerby MS.
Klass 4: Elit/Senior: 4) Martin Tildemyr, Vimmerby MS.
Klass 5: Junior: 2) Edwin Djurstedt, Vimmerby MS, 3) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Klass 6, Bredd: 4) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 7) Christian Petersson, Vimmerby MS, 17) Jonas Haarus, Pauliströms/Järnforsens MCK, 17) David Beijer, Djursdala SK.
Klass 7, Motion 16-39 år: 3) Felix Ahnstedt, Vimmerby MS, 4) Markus Larsson, Målilla MK, 5) Jesper Johansson, Målilla MK, 9) Philip Esping, Vimmerby MS, 11)Malte Karlsson, Vimmerby MS, 13) Linus Nilsson, Vimmerby MS, 14) Oscar Sandell, Westerviks MSK, 16) Albin Johansson, Westerviks MSK, 17) Oskar Eriksson, Djursdala SK.
Klass 8, Motion 40-49 år: 1) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 3) Johan Sjöstam, Vimmerby MS, 5) Andreas Sverre Dahlberg, Vimmerby MS, 11) Emil Henningsson, Vimmerby MS, 14) William Andersson, Vimmerby MS, 15) Tom Nilsson, Vimmerby MS.
Klass 9, Motion 50-59 år: 6) Jonas Olausson, Vimmerby MS, 7) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK, 9) Kai Karlsson, Westerviks MSK, 13) Tomas Harrysson, Vimmerby MS, 17) Mattias Jonsson, Vimmerby MS, 19) Johan Myrén, Vimmerby MS, 20) Patrik Elmqvist, Westerviks MSK, 21) Anders Bjurström, Westerviks MSK, 24) Anders Gustafsson, Vimmerby MS.
Klass 12, Motion över 60 år: 2) Roger Ottosson, Vimmerby MS.