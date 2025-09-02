Framtidens crossförare glänste för Vimmerby MS i helgen

Vimmerby MS-trion Odd Axelsson (50GH), Theo Helgesson (85GH) och Melker Cederstrand (65GH) har verkligen visat klass under säsongen. Helgens deltävling i MX Syd i Vissefjärda var inget undantag. Foto: Privat

I helgen var Vimmerby MS framtida crosstjärnor i Vissefjärda och glänste. Där kördes säsongens fjärde deltävling i MX Syd, och killarna visade återigen att framtiden för motocross är ljus i Vimmerby.

Vimmerby MS har all anledning att vara stolta över sina unga motocrossförare. Under säsongen har tre talanger verkligen gjort avtryck på banorna; Theo Helgesson (85GH), Melker Cederstrand (65GH) och Odd Axelsson (50GH).

Vid helgens deltävling i Vissefjärda visade Theo prov på både fart och kämpaglöd när han körde hem en stark tredjeplats i A-finalen, mindre än sex sekunder från segern. Melker imponerade stort i sin klass och säkrade segern i B-finalen, medan Odd med stor kämpaglöd tog sig till en niondeplats totalt i 50GH-klassen bland 20 startande.

”Resultaten är ett kvitto på både hård träning och en enorm vilja. Tillsammans representerar de Vimmerby MS med stolthet och inspirerar fler unga att våga satsa på cross. Med den här säsongen i ryggen är det många som ser fram emot vad de tre kommer att åstadkomma framöver”, skriver ledare från klubben i en kommentar.