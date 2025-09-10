Unga stjärnskottet slog till igen – flera lokala framgångar i Kisa

Vimmerby MS rallytalang Ludvig Johansson, bosatt i Hultsfred, vann sin klass i Klappjakten i Kisa som avgjordes i helgen. Foto: Privat

De lokala förarna höll sig väl framme när Klappjakten i rally avgjorde i Kisa i lördags. Totalt blev det tre klassegrar, bland annat för Vimmerbys MS unga stjärnskott Ludvig Johansson, bosatt i Hultsfred.

18-årige rallytalangen Ludvig Johansson från Hultsfred, tävlandes för Vimmerby MS, fortsätter att vinna tävlingar. När Klappjakten avgjordes i skogarna utanför Kisa i lördags var han och kartläsaren Bengt Johansson allra snabbast i Grupp E, C-förare. Efter de tre körda tävlingssträckorna var Ludvig knappa tio sekunder före tvåan i klassen.

Klappjakten, som i år bland annat ingick i Bilsport RallyCup och Riksmästerskapet för historiska rallybilar, hade en total längd om 75,8 kilometer. Av dessa var 28,8 kilometer fördelade på de tre olika specialsträckorna.

Förutom för Ludvig blev det också lokala klassegrar för Morgan Ohlsson/David Johansson, Vimmerby MS samt för Erik Braf/Urban Farbäck, Silverdalens MSK. Pallplats också för Magnus Folkesson/Jonas Frejd, Vimmerby MS, som kom trea i sin klass.

Klappjakten, Ydre MK, 6 september 2025, lokala resultat:

Klass 6: Period H1 oavsett cc-volym: 3) Magnus Folkesson/Jonas Frejd, Vimmerby MS.

Klass 8: Period H2/I över 2000cc: 1) Morgan Ohlsson/David Johansson, Vimmerby MS.

Klass 12: Klass 2 BRC, C-förare Grupp E: 1) Ludvig Johansson/Bengt Johansson, Vimmerby MS, 4) Anders Braf/Emma Braf, Silverdalens MSK.

Klass 17: Klass 9 BRC, A-förare 2WD (Gr H, A, N, R, Nat special): 5) Fredrik Sandberg/Cassandra Westergren, Vimmerby MS.

Klass 18: Klass 19 BRC, B-förare 2WD (Gr H, A, N, R, Nat special): 1) Erik Braf/Urban Farbäck, Silverdalens MSK, 5) Emil Karlsson, Vimmerby MS/Rasmus Eriksson, Flugenäs Racing, 9) Anders Tildemyr/Jonatan Sjösten, Vimmerby MS.

Klass 19: Klass 11 BRC, C-förare 2WD (Gr H, A, N, R, Nat special): 12) Daniel Klinth/Fredrik Lodén, Vimmerby MS.