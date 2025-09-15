Ny pallplats och säsongsbästa för Vimmerbyteamet på Kinnekulle

Det blev säsongsbästa med en finfin andra plats för Vimmerbyteamet JPR Racing när långloppsserien Race4Fun avslutades på Kinnekulle Ring i helgen.

Vimmerbytrion Joakim Stjernström, Pontus Petersson och Robin Berg utgör Team JPR Racing. När den femte och avslutande deltävlingen i Race4Fun avgjordes på Kinnekulle Ring förra helgen slog de till med en fin andraplats i klassen (sexa totalt) med sin Peugeot 206. Teamet hann med 348 varv på de åtta timmarna, bara tre varv färre än klassvinnaren NH Motorsport från Danmark.

Tidigare den här säsongen hade Vimmerbykillarna två tredjeplatser (Falkenberg och Sturup) som bästa resultat. Utöver det har man också en sjundeplats från Anderstorp samt en bruten tävling på Mantorp på grund av motorras.

"Etta och tvåa hela dagen"

– På Kinnekulle flöt allt på jättebra – bilen funkade klockrent och vi körde bra alla tre. Det var egentligen bara ett depåstopp som skilde oss från segern, berättar Joakim Stjernström.

– Vi låg etta och tvåa hela dagen, men på slutet hade vi depåtid kvar och fick stå kvar lite extra, och då hann de ut före oss och vann. Men vi är supernöjda så klart.

Race4Fun körs inte som ett mästerskap, men om man ändå gör en sammanställning så hamnar Team JPR Racing på en sammanlagd tredje plats – detta alltså trots att man tvingades bryta en tävling.

Första 24-timmarsracet

För trion väntar nu en tävling innan bilen parkeras i garaget över vintern; 24-timmars på Mantorp den 11-12 oktober.

– Det ska bli väldigt roligt – och spännande. Vi har aldrig kört ett 24-timmarslopp tidigare, berättar Joakim Stjernström.

Till den tävlingen har JPR lånat in två förare, så att man sammanlagt blir fem chaufförer som delar på uppgiften.

– Det är allt för tufft att bara vara tre förare under ett helt dygns körning. Vi vet ju inte riktigt vad som väntar, men vi har farten och siktar på pallen – det är vårt mål.

För det andra teamet från Vimmerby, Polygrip Racing, slutade tävlingen på Kinnekulle med en 17:e plats.