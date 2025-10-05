HEMMASEGER I HÖSTRACET: "FUNKAT KLOCKRENT IDAG"

Äntligen stämde allt för Vimmerby MS-föraren Johan Karlsson från Flugenäs. På en regnhal bana i Gnagaredalen tog han ledningen i Höstracets seniorfinal redan ut från startplattan. Ingen av de namnkunniga förarna i A-finalen kunde riktigt rå på Johan och hans Volkswagen, den sista bilen som hans pappa Lars-Agne byggde. Efter femton år av försök tog han så den efterlängtade segern.

Startfältet i årets sista folkracefinal i Gnagaredalen kunde lika gärna ha varit en A-final på Semesterracet; Jesper Sundström, Marcus Åberg, Mattias Havdelin, Niklas Sääw och Fredrik Salsten är mycket kompetenta. Den som stack ut var Vimmerby MS Johan Karlsson som ofta går långt men inte hela vägen i tävlingarna.

Slog ett starkt finalfält

Under gårdagens partävling gick det inte alls men på söndagen stämde allt och Johan fick en billängd till godo ut från starten. Trion Sundström, Havdelin och Åberg försökte komma om honom men de fick kämpa lika mycket med halkan och varandra. Johan kunde bevaka ledarpositionen och när han svängde in i depån regnande det även gratulationer. Den här hemmasegern var unnad honom och den var efterlängtad:

– Det har varit jävligt bra, igår var det skit – det blev motorras. Så har det funkat klockrent idag. Jag blir lite känslosam. Det här var den sista bilen farsan (Lars-Agne Karlsson) byggde. Han har varit borta i åtta år och så fick svärfar den. Jag bad till farsan när jag stod på plattan så det var lite emotionellt. Jag har ju aldrig lyckats i hemmatävlingarna heller, Det är ju det som är grejen. Jag har nog åkt i femton år och aldrig lyckats, det har alltid jävlats det sista liksom.

Annons:

"Folkvagn är den bästa regnbilen"

Vimmerbys bana är ingen favorit. Johan berättar att han hatar den för att "det bara bråkar" men i den individuella A-finalen visade han att man kan vinna i en VW. Även på en blöt bana.

– Jag kände direkt att jag hade ångest om vilket spår jag skulle ta men sedan löste Salsten det och då fick jag stå på yttersidan av Åberg och hade Jeppe (Sundström) mot mig i starten. Jag visste att bubblorna är ju först ut. Sedan tänkte jag när jag slog i tvåan att "nu jävlar åker vi". Jag såg att Åberg var bakom ett tag och sedan såg jag Jeppe bakom. Jag tänkte att Jeppe gör nog inget dumt så bara jag sköter mig så funkar det.

Johan slog i armen i ratten på näst sista varvet och började få kramp och tänka på vad som händer.

– Sista två varven kände jag att jag körde som en amatör. Alla andra säger att det inte går att åka när det är blött. Jag har alltid sagt att Folkvagn är den bästa regnbilen. Det var skönt att sätta dit den äntligen!