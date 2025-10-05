Hugo Karlsson på pallen på hemmaplan: "Gött"

Hugo Karlsson slutade trea i Höstracets juniorklass.
Foto: Stefan Härnström
Vimmerby MS sista tävling för säsongen slutade riktigt bra med Johan Karlssons seniorseger och en tredjeplats i juniorklassen till Hugo Karlsson som gav söndagens tävling både plus och minus.
– Ja, det är gött! Det har varit lite oflyt de första två heaten. Så släppte det i sista. Det var bättre och bättre.
Ska du tävla något mer under ditt sista år som junior?
– Ja, det är sista. Jag ska köra Smålandscupen. Sista tävlingen, nästa helg i Kalmar.
Så tar du steget upp till senior nästa år, kul!
– Nja, lite kul kanske! *skratt*