05 oktober 2025
Hugo Karlsson på pallen på hemmaplan:

Hugo Karlsson slutade trea i Höstracets juniorklass. Foto: Stefan Härnström

Hugo Karlsson på pallen på hemmaplan: "Gött"

MOTOR 05 oktober 2025 21.45

Det blev ett ganska angenämt sista hemmarace för Vimmerby MS-föraren Hugo Karlsson. Södra Vi-killen körde till sig en tredjeplats i juniorernas Höstracefinal strax före klubbkamraten Sigge Helander som slutade fyra. Nu väntar bara tävlande i Smålandscupen och nästa år kör Hugo som senior.

Vimmerby MS sista tävling för säsongen slutade riktigt bra med Johan Karlssons seniorseger och en tredjeplats i juniorklassen till Hugo Karlsson som gav söndagens tävling både plus och minus.

– Ja, det är gött! Det har varit lite oflyt de första två heaten. Så släppte det i sista. Det var bättre och bättre.

Ska du tävla något mer under ditt sista år som junior?

– Ja, det är sista. Jag ska köra Smålandscupen. Sista tävlingen, nästa helg i Kalmar.

Så tar du steget upp till senior nästa år, kul!

– Nja, lite kul kanske! *skratt*

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

