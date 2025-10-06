En Saab med två vinnare – här är resultat från Höstracet

Resultat A-finaler Höstracet 2025
Juniorer:
1. Joakim Lund Olander, MK Team Westom
2. Milton Stenbäcken, Skillingaryds MK
3. Hugo Karlsson, Vimmerby MS
4. Sigge Helander, Vimmerby MS
5. Viktor Samuelsson, MK Kinda
6. Kasper Bergqvist, Kalmar MK
Damer:
1. Elin Forslöv, SMK Motala
2. Jeanette Käll, MSK Hammaren
3. Veronica Salsten, Mölndals MK
4. Moa Ekholm, Rosendals MK
5. Mariah Blixth, Målilla MK BK
6. Jennifer Brindmark, Åtvidabergs MK
Seniorer:
1. Johan Karlsson, Vimmerby MS
2. Jesper Sundström, Jungnerligans RC
3. Marcus Åberg, Karlskrona AK
4. Mattias Havdelin, Rosendals MK
5. Fredrik Salsten, Mölndals MK
6. Niklas Sääw, SMK Valdemarsvik