En Saab med två vinnare – här är resultat från Höstracet

Joakim Lund Olander (MK Team Westom) och Elin Forslöv (SMK Motala) delade bil under Höstracet och vann junior- respektive damklassen. Foto: Stefan Härnström

För duon Joakim Lund Olander (MK Team Westom) och Elin Forslöv (SMK Motala) blev beslutet att dela bil riktigt lyckat. Den snabba och stadiga Saaben tog de båda till seger i junior- respektive damklassen på söndagens Höstrace. Det var dessutom samma bil som Joakim körde när han vann lördagens partävling tillsammans med Melker Söderman från Kalmar MK. Till det kan läggas juniorvinsten i årets Semesterrace.

Jodå, banan i Vimmerby passar Joalim Lund Olander, det är faktiskt hans favorit.

– Det är den roligaste bana som finns. Skitkul! Bilen är jävligt fin, det är exakt samma koncept som när jag körde Semesterracet. Så den funkar fint.

"Exakt allt man kan önska"

Efter en snabb översyn lämandes bilen över till Elin Forslöv som även hon vann. Egentligen var lånet av Saaben en nödlösning och sätet var inställt efter Joakim som är en bit längre.

– Jag har suttit för långt bak i fem varv. Vi skulle flytta stolen lite mellan hans och mitt så vi hade bara fem minuter på oss så den hamnade inte riktigt där jag ville ha den.

Hur har tävlingsdagen varit?

– Jo men bra! Etta, etta, etta och först in i A-finalen och vinst.

Joakim är väldigt nöjd med bilen, hur är den att köra?

– Helt fantastisk! Exakt allt man kan önska. Så det är dem jag kan tacka för att jag fick hoppa in i den här igår. Otroligt tacksamt att jag fick chansen. Min tänkta bil rasade så det här var fantastiskt och kul att leverera segern.

I övrigt kan nämnas att finalomgångarna blev riktigt spännande i årets Höstrace. Förarna gjorde vågade satsningar redan i D-finalerna och i vissa heat byttes ledarpositionen både två och tre gånger. Som vi rtidigare rapporterat så vann hemmaföraren Johan Karlsson seniorfinalen och enda topp 20 förare från VMS utöver honom blev Roger Frosthed som kom på plats 17 efter en andraplats i D-finalen.

VMS-föraren Hugo Karlsson blev trea i juniorklassen och Sigge Helander fyra. Mariah Blixth körde in på plats fem i damklassen. Bland VMS-damerna kom två bland topp 20; Katja Frosthed fick plats 15 (femma i C-finalen) och Linnéa Karlsson plats 17 (tvåa i D-finalen).