Rutinerade herrar lägger beslag på de tre sista GP-platserna

Västervik Speedways skadeförföljde stjärna, Tai Woffinden, tar ett av de tre permanenta wildcarden till 2026 års GP-serie. Foto: Arkivbild

Nu är startfältet för nästa års GP-serien i speedway klart. Och det blir tre guldbeprydda och rutinerade herrar som får de tre permanenta wildcarden. En av dem är Västervik Speedways Tai Woffinden, som är på väg mot en osannolikt snar comeback efter sin ruskiga krasch i Polen.

De australiensiska ikonerna Max Fricke och Jason Doyle samt Storbritanniens mest framgångsrika speedwayförare, trefaldige världsmästaren Tai Woffinden, får de tre permanenta wildcarden till 2026 års Speedway Grand Prix. Det meddelade arrangören FIM under måndagen.

Att Wofinden redan är tillbaka på den här nivån är inget annat än häpnadsväckande med tanke på hans vådliga krasch i polska Krosno i mars då han ådrog sig livshotande skador. Tai kör för fullt på träningsbanan och förbereder sig för att jaga VM-titeln igen 2026.

För Jason Doyle, som även han har hämmats av skador under säsongen, väntar den tolfte raka GP-säsongen.

Dacketalangen förste reserv

Under måndagen presenterades också reserverna till den kommande GP-serien, och först på den listan hittar vi Dackarnas ukrainske stjärnskott Nazar Parnitskyi. Han är alltså den förste att kallas in om någon av de 15 ordinarie förarna tvingas kasta in handduken till någon tävling.

Närmast bakom honom på reservlistan hittar vi den den trefaldige danske mästaren Anders Thomsen, tjecken Jan Kvech samt Tysklands Kai Huckenbeck. Listan kompletteras av den femte reserven Mathias Pollestad från Norge, som ledde sitt land i FIM Speedway World Cup-kvalificering för första gången någonsin vid förra veckans lag-VM i Torun.

Kalendern för GP-säsongen 2026 är ännu inte fastslagen.