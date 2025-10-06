Rutinerade herrar lägger beslag på de tre sista GP-platserna

Grand Prix-seriens line-up 20026 – i rankingordning och med respektive förares startnummmer:
95. Bartosz Zmarzlik (Polen)
101. Brady Kurtz (Australien)
99. Dan Bewley (Storbritannien)
66. Fredrik Lindgren (Sverige)
25. Jack Holder (Australien)
29. Andzejs Lebedevs (Lettland)
505. Robert Lambert (Storbritannien)
46. Max Fricke (Australien)
69. Jason Doyle (Australien)
415. Dominik Kubera (Polen)
30. Leon Madsen (Danmark)
52. Michael Jepsen Jensen (Danmark)
692. Patryk Dudek (Polen)
223. Kacper Woryna (Polen)
108. Tai Woffinden (Storbritannien)
Reserver:
785. Nazar Parnitskyi (Ukraina)
105. Anders Thomsen (Danmark)
201. Jan Kvech (Tjeckien)
744. Kai Huckenbeck (Tyskland)
999. Mathias Pollestad (Norge)