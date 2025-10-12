Flera klassegrar för VMS när SCCSeries avgjordes i Söderhamn

Resultat:
Enduro, SCCS, Söderhamn, femte och sista deltävlingen, lokala resultat:
Ungdom E0: 2) Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Elis Blom, Vimmerby MS, 14) Whidar Jönsson, Vimmerby MS.
Junior: 8) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Motion 15-29 år: 3) Rasmus Sandsborg, Vimmerby MS.
Motion 40-49 år: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS
Enduro, SCCS, slutställning efter fem deltävlingar, lokala resultat (topp 20 i respektive klass):
Junior: 9) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Motion 16-29: 1) Rasmus Sandsborg, Vimmerby MS.
Motion 30-39: 18) Christian Rosendahl, Vimmerby MS.
Motion 40-49: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 19) Christian Petersson, Vimmerby MS, 20) William Andersson, Vimmerby MS.
Motion 60+: 14) Tony Karlsson, Vimmerby MS, 18) Roger Ottosson, Vimmerby MS.
Motion dam 30+: 15) Veronica Jönsson, Vimmerby MS.
Senior: 11) Oscar Blom, Vimmerby MS, 14) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 19) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.
Ungdom E0: 1) Elis Blom, Vimmerby MS, 3) Charlie Blom, Vimmerby MS, 10) Whidar Jönsson, Vimmerby MS, 12) David Rosendahl, Vimmerby MS.
Ungdom tjej E0: 2) Edalia Jönsson, Vimmerby MS.
Ungdom tjej E1: 4) Saga Apell, Vimmerby MS, 6) Ellen Adin, Vimmerby MS.