Flera klassegrar för VMS när SCCSeries avgjordes i Söderhamn

MOTOR 12 oktober 2025 11.00

Det blev flera totala klassegrar för Vimmerby MS när endurons SCCSeries avgjordes i Söderhamn förra helgen. En av dem var blott 12-årige Elis Blom som vann klassen 12-16 år.

Landets största varvloppsserie i enduro, SCCS (Swedish Cross Country Series), körde sin femte och sista deltävling i Söderhamn förra helgen. Och som vanligt höll sig Vimmerby MS-förarna väl framme.

Som så många gånger tidigare vann Daniel Jönsson klassen för de mellan 40 och 49 år, och han tog även hem klassegern totalt.

Charlie Blom slutade två i Ungdom E0. Eftersom han missade två tävlingar under säsongen på grund av skada, blev det till slut en tredjeplats i totalen. I stället var det lillebrorsan, 12-årige Elis Blom, som fick kliva högst upp på pallen som totalsegrare. I Söderhamn kom Elis på tredje plats.

Total klasseger blev det också för Rasmus Sandsborg i 15-29 år. I klassen Ungdom tjej E0 slutade Edalia Jönsson tvåa i sammandraget.

 

Fakta

Resultat:

Enduro, SCCS, Söderhamn, femte och sista deltävlingen, lokala resultat:

Ungdom E0: 2) Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Elis Blom, Vimmerby MS, 14) Whidar Jönsson, Vimmerby MS.

Junior: 8) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Motion 15-29 år: 3) Rasmus Sandsborg, Vimmerby MS.

Motion 40-49 år: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS

 

Enduro, SCCS, slutställning efter fem deltävlingar, lokala resultat (topp 20 i respektive klass):

Junior: 9) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Motion 16-29: 1) Rasmus Sandsborg, Vimmerby MS.

Motion 30-39: 18) Christian Rosendahl, Vimmerby MS.

Motion 40-49: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 19) Christian Petersson, Vimmerby MS, 20) William Andersson, Vimmerby MS.

Motion 60+: 14) Tony Karlsson, Vimmerby MS, 18) Roger Ottosson, Vimmerby MS.

Motion dam 30+: 15) Veronica Jönsson, Vimmerby MS.

Senior: 11) Oscar Blom, Vimmerby MS, 14) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 19) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.

Ungdom E0: 1) Elis Blom, Vimmerby MS, 3) Charlie Blom, Vimmerby MS, 10) Whidar Jönsson, Vimmerby MS, 12) David Rosendahl, Vimmerby MS.

Ungdom tjej E0: 2) Edalia Jönsson, Vimmerby MS.

Ungdom tjej E1: 4) Saga Apell, Vimmerby MS, 6) Ellen Adin, Vimmerby MS.

 

 

