Flera VMS-framgångar när Smålandscupen avgjordes i helgen

Smålandscupen, Wäxjö MS, final 11 oktober, lokala resultat (topp 10):
Klass 1 Ungdom 85 E0: 1) Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Elis Blom, Vimmerby MS, 4) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 6) David Rosendahl, Vimmerby MS, 7) Marvin Hillén, Vimmerby MS.
Klass 3 Enduro Girls Open: 1) Saga Apell, Vimmerby MS, 6) Daniella Anna Theres Johansson, Vimmerby MS, 7) Veronica Jönsson, Vimmerby MS.
Klass 6 Bredd: 8) Viktor Hillén, Vimmerby MS, 9) Christian Rosendahl, Vimmerby MS.
Klass 7 Motion 16-39 år: 8) Malte Karlsson, Vimmerby MS, 9) Philip Esping, Vimmerby MS.
Klass 8 Motion 40-49 år: 1) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 4) Johan Sjöstam, Vimmerby MS.
Slutställning Smålandscupen, lokala resultat (topp 10):
Klass 1: Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Elis Blom, Vimmerby MS, 4) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 7) David Rosendahl, Vimmerby MS, 9) Marvin Hillén, Vimmerby MS.
Klass 2 Ungdom MX2 E1: 8) Sixten Karlsson, Vimmerby MS.
Klass 3: 2) Saga Apell, Vimmerby MS, 5) Daniella Anna Theres Johansson, Vimmerby MS, 8) Ellen Adin, Vimmerby MS, 10) Veronica Jönsson, Vimmerby MS.
Klass 4 Elit/Senior: 6) Robin Stjernström, Vimmerby MS.
Klass 5 Junior: 4) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Klass 6: 5) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 7) Christian Petersson, Vimmerby MS.
Klass 7: 4) Malte Karlsson, Vimmerby MS, 9) Linus Nilsson, Vimmerby MS.
Klass 8: 1) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 3) Johan Sjöstam, Vimmerby MS, 6) Emil Henningsson, Vimmerby MS, 10) Tom Nilsson, Vimmerby MS.
Klass 12 Motion 60+: 3) Roger Ottosson, Vimmerby MS.