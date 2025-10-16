16 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Flera VMS-framgångar när Smålandscupen avgjordes i helgen

Vimmerby MS-talangerna Elis Blom, Charlie Blom och Saga Apell placerade sig samtliga på pallen både i Smålandscupens avslutande tävling i helgen och i cupen totalt. Foto: Privat

Flera VMS-framgångar när Smålandscupen avgjordes i helgen

MOTOR 16 oktober 2025 17.00

När Smålandscupen avgjordes den gångna helgen blev det tre klassegrar till Vimmerby MS. En av dessa tre vinnare, Charlie Blom, tog också hem totalsegern i sin klass.

Annons:

Det var Wäxjö MS som stod som värd när den sjätte och sista deltävlingen i Enduro kördes i helgen. Och som vanligt höll sig Vimmerby MS-förarna långt framme.

Den här gången blev det tre klassegrar; Charlie Blom i Ungdom 85 E0, Saga Apell i Enduro Girls Open och Niklas Fransson i Motion 40-49 år. Men där bakom vimlade det av fler fina resultat av de lokala åkarna.

I totalen fick Charlie Blom och Niklas Fransson kliva högst upp på pallen efter segrar i sina klasser.

Pallplats blev det också för Saga Apell (tvåa), Elis Blom i 85 E0 (trea), Johan Sjöstam (trea) i motionsklassen för förare mellan 40 och 49 år och för Roger Otoosson (trea) i motionsklassen 60+.

Kompletta resultatlistor hittar du här.

Fakta

Smålandscupen, Wäxjö MS, final 11 oktober, lokala resultat (topp 10):

Klass 1 Ungdom 85 E0: 1) Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Elis Blom, Vimmerby MS, 4) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 6) David Rosendahl, Vimmerby MS, 7) Marvin Hillén, Vimmerby MS.

Klass 3 Enduro Girls Open: 1) Saga Apell, Vimmerby MS, 6) Daniella Anna Theres Johansson, Vimmerby MS, 7) Veronica Jönsson, Vimmerby MS.

Klass 6 Bredd: 8) Viktor Hillén, Vimmerby MS, 9) Christian Rosendahl, Vimmerby MS.

Klass 7 Motion 16-39 år: 8) Malte Karlsson, Vimmerby MS, 9) Philip Esping, Vimmerby MS.

Klass 8 Motion 40-49 år: 1) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 4) Johan Sjöstam, Vimmerby MS.

 

Slutställning Smålandscupen, lokala resultat (topp 10):

Klass 1: Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Elis Blom, Vimmerby MS, 4) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 7) David Rosendahl, Vimmerby MS, 9) Marvin Hillén, Vimmerby MS.

Klass 2 Ungdom MX2 E1: 8) Sixten Karlsson, Vimmerby MS.

Klass 3: 2) Saga Apell, Vimmerby MS, 5) Daniella Anna Theres Johansson, Vimmerby MS, 8) Ellen Adin, Vimmerby MS, 10) Veronica Jönsson, Vimmerby MS.

Klass 4 Elit/Senior: 6) Robin Stjernström, Vimmerby MS.

Klass 5 Junior: 4) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Klass 6: 5) Christian Rosendahl, Vimmerby MS, 7) Christian Petersson, Vimmerby MS.

Klass 7: 4) Malte Karlsson, Vimmerby MS, 9) Linus Nilsson, Vimmerby MS.

Klass 8: 1) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 3) Johan Sjöstam, Vimmerby MS, 6) Emil Henningsson, Vimmerby MS, 10) Tom Nilsson, Vimmerby MS.

Klass 12 Motion 60+: 3) Roger Ottosson, Vimmerby MS.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt