Anmälningen till Kåsan nu stängd – det blir tätt med hojar i skogen

Kåsageneralen Fredrik Johansson har nu stängt anmälningstiden till jätteevenemanget i Vimmerby om mindre än två veckor. Foto: Arkivbild

Vid midnatt gick anmälningstiden till årets Novemberkåsa i enduro ut. Och det kommer bli tätt med hojar i Vimmerbyskogarna den 8-9 november – även om anmälningsstormen kom i gång sent. – De ville väl klara av den gångna helgens träningsläger på Gotland först, skrattar kåsageneralen Fredrik Johansson.

För femte gången under 2000-talet arrangeras om mindre än två veckor världens kanske tuffaste endurotävling, Novemberkåsan, i skogarna runt Vimmerby. För att göra det enkelt så kan man säga att samtliga fyra sträckor som ska köras är dragna inom den triangel som bildas om man sammanbinder Vimmerby, Frödinge och Tuna, i de östra delarna av kommunen. Två av dem är helt nya, och de två andra är till vissa delar förändrade.

Och som vanligt är det gott om förare som kommer att ge sig på utmaningen. När anmälningen till årets upplaga stängde vid midnatt var det fler anmälningar gjorda än både till tävlingen i Eksjö i fjol och i Vimmerby 2023, nämligen 173 stycken. Det kan dessutom tillkomma efteranmälningar.

”Rejäla utmaningar”

– Det är en bra siffra och precis som förväntat. Vi räknade med mellan 170 och 180 anmälda. Jag tycker att anmälningarna kom i gång lite sent, men förarna ville väl klara av den gångna helgens träningsläger på Gotland först, säger kåsageneralen Fredrik Johansson, Vimmerby MS, och skrattar.

Han syftar förstås på den osannolika upplagan av Gotlands Grand National där hundratals fastkörda motorcyklar lämnades i gyttjan av uppgivna förare.

– Jag har faktiskt aldrig sett något liknande. Riktigt lika illa kommer det inte vara här, men det finns surhål som definitivt kommer innebära rejäla utmaningar för dem. Dessutom lär det med all sannolikhet bli sommardäck som gäller, vilket gör det klart svårare. De milda väderprognoserna talar för det, berättar Fredrik Johansson.

30 mil under 20 timmar

En annan skillnad jämfört med Gotland Grand national är antalet startande. Medan det vanligtvis ligger runt 3 000 på Gotland så är det alltså ”bara” 173 som ger sig på Novemberkåsan.

– Kåsan är bara för de som är mogna att åka så långt. Här ska du köra över 30 mil under 20 timmars tid i kyla och väta. På Gotland tävlar du i tre timmar. Det är två helt olika saker, berättar Fredrik Johansson.

Ungefär var tionde åkare av de som ska ge sig på kraftprovet kommer från våra trakter. Från Vimmerby MS är Ellen Adin, Axel Svensson, Arvid Karlsson, Sven Höglander, Johan Myrén, Oscar Blom, Dennis Rotebäck, Carl-Johan Bjerkert, Robin Stjernström, Viktor Hilén, Viktor Martinsson, Niklas Fransson, Robert Alm, Peter Svensson, Daniel Jönsson och William Andersson anmälda.

På startlinjen återfinns också Djursdala SK:s David Beijer samtidigare Vimmerby MS-åkaren Nikki Stigsson, som nu kör för SMK Motala.

Fjolårssegraren inte anmäld

Många spännande namn där så klart, men det känns väl inte helt realistiskt att någon av dem ska kunna blanda sig i kampen om de absoluta tätplatserna.

I bröderna Niklas Perssons (segrare de senaste två åren) och Mikael Perssons frånvaro känns kampen om totalsegern dock öppen. Här finns bland annat tvåan från 2023 i Vimmerby, Albin Elowsson, FMCK Skövde, femman från hemmaskogarna i Eksjö i fjol, Jesper Gangfors, samt alltid farliga förare som Linus Fast, Linköpings MS, Martin Larsson, Bollnäs MK samt Tibro MK-duon Albin Sandstedt och Marcus Adielsson.

Bråda dagar för arrangören

– Det är ett starkt startfält. Kul också med så många duktiga hemmaförare, där det finns flera att hålla ögonen på, säger Fredrik Johansson, som berättar att det nu är bråda dagar för arrangörerna.

– Nu kör vi för fullt, men det flyter på bra. Nu handlar det om att knyta ihop det sista, och framför allt se till att få ihop all logistik – baracker ska upp, elverk ska ut, slutpilning ska göras. Och massor med annat. Exempelvis håller vi på att jobba på att lösa en storbildskärm till depåområdet på Astrid Lindgrens Världs parkering, där vi bland annat planerar att köra rullande resultat.