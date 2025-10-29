Motorras förstörde för snabba Vimmerbyteamet i första 24-timmarsloppet

Här är gänget hos Team JPR Racing som var snabba både på och vid sidan av banan när Mantorps 24-timmarslopp kördes. Foto: Privat

Ett motorras förstörde förhoppningarna om en topplacering när Vimmerbyteamet JPR Racing körde sitt allra första 24-timmarslopp. Väl på banan var killarna dock ruskigt snabba och fick även pris för rekordsnabbt motorbyte på Mantorp.

56 bilar kom till start när Race4Fun arrangerade 24-timmarsloppet på Mantorp Park förra helgen. En av dem kördes av Vimmerbyteamet JPR Racing, som under den här säsongen har radat upp fina placeringar i den ordinarie Race4Fun-serien för klass 1-bilar.

24-timmarsloppet på Mantorp var teamets första någonsin, och till den hade Joakim Stjernström, Pontus Petersson och Robin Berg tagit in förstärkning av ytterligare två chaufförer, som vanligtvis hör hemma i andra team.

– Att köra ett 24-timmarsrace på bara tre förare blir alldeles för tufft. Jonas och Kristian är jättebra vänner till oss och skötte sig alldeles utmärkt, berättar Joakim Stjernström.

”Så tvärsist som det bara går”

Redan tre varv in i loppet började gänget från Vimmerby höra att bilen gick illa, för att sedan lägga av helt.

– Det är något med oss och Mantorp, för det här var tredje gången som en motor rasade för oss på den banan. Vi hade med oss en extra motor, och efter en och en halv timme hade vi bytt den och var startklara. Då åkte vi på ett givarfel som tvingades oss att felsöka i nästan två timmar till, så när vi kom ut på banan igen låg vi nästan fyra timmar efter och så tvärsist som det bara går, berättar Joakim Stjernström.

Det rekordsnabba motorbytet fick man efter tävlingen faktiskt pris för av arrangören.

Därefter plågade man på riktigt hårt och vid 07-tiden på morgonen hade man kört upp sig till runt en 30:e plats i det 56 bilar stora startfältet. När de 532 varven som teamet hann med under de 24 timmar var körda, hamnade man till slut på en 26:e plats – från sista plats till en placering på övre halvan alltså.

– Med tanke på inledningen så är vi supernöjda, och alla i teamet gjorde det kanonbra. Vi var riktigt snabba där ute. Att köra ett 24-timmarslopp var en otroligt kul upplevelse, inte minst allt runtomkring, säger Stjernström.

Blir det en fortsättning nästa år?

– Serien kommer vi att köra, men hur det blir med 24-timmarsloppet vet vi inte än. Det är lång tid dit, men ingenting är omöjligt.