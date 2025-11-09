BILDEXTRA: Snacka om publikfest i "Calles kärr"

Annons:
Det är rejält med folk på plats vid "Calles kärr" på sträcka två. Foton: Astor Karlsson
Det är publikfest på många platser runt om i skogarna i Vimmerbytrakten. Anledningen stavas förstås Novemberkåsan. Här kan ni se ett härligt bildspel från sträcka 2 och "Calles Kärr".
Bilderna är tagna av Astor Karlsson, som är en av besökarna vid publiktäta "Calles kärr".
Linus Johansson
linus.johansson@dagensvimmerby.se
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons