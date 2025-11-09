ALLT FLER BRYTER KÅSAN – SJU HEMMAFÖRARE KVAR

Sven Höglander är en av en mängd hemmaförare som avbrutit Novemberkåsan. Foto: Stefan Härnström

Allt fler förare kastar in handduken i Novemberkåsan. I skrivande stund har 67 stycken brutit och det lär bli betydligt fler än så innan tävlingen är slut.

Som väntat är det många förare som inte kommer klara av att fullfölja Novemberkåsan. Av de 165 som kom till start är det nu inte ens 100 kvar i tävlingen.

Följande hemmaförare har av olika anledningar fått bryta kåsan:

Niklas Fransson

William Andersson

Oscar Blom

Calle Bjerkert

Peter Svensson

Robert Alm

Viktor Hilén

Ellen Adin

Sven Höglander

Axel Svensson

Det innebär att det just nu bara är sju hemmaförare kvar ute i skogen. Dessa är:

Dennis Rotebäck

Robin Stjernström

David Beijer (Djursdala SK)

Daniel Jönsson

Viktor Martinsson

Johan Myrén

Arvid Karlsson