ALLT FLER BRYTER KÅSAN – SJU HEMMAFÖRARE KVAR

Sven Höglander är en av en mängd hemmaförare som avbrutit Novemberkåsan. Foto: Stefan Härnström
Som väntat är det många förare som inte kommer klara av att fullfölja Novemberkåsan. Av de 165 som kom till start är det nu inte ens 100 kvar i tävlingen.
Följande hemmaförare har av olika anledningar fått bryta kåsan:
Niklas Fransson
William Andersson
Oscar Blom
Calle Bjerkert
Peter Svensson
Robert Alm
Viktor Hilén
Ellen Adin
Sven Höglander
Axel Svensson
Det innebär att det just nu bara är sju hemmaförare kvar ute i skogen. Dessa är:
Dennis Rotebäck
Robin Stjernström
David Beijer (Djursdala SK)
Daniel Jönsson
Viktor Martinsson
Johan Myrén
Arvid Karlsson