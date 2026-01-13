Lokala enduroförare gjorde bra ifrån sig i Karlsborg

Så gick det för de lokala förarna vid andra deltävlingen i Karlsborg:
Klass Ungdom E0 (31 startande):
7) Elis Blom, Vimmerby MS
Klass Ungdom E1 (31 startande):
8) Charlie Blom, Vimmerby MS
13) Casper Lundberg, Vimmerby MS
21) Leon Norberg Kovacic, Westerviks MSK
25) Billy Bolmelid, Westerviks MSK
Klass motion 50-59 (86 startande):
44) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK
Klass motion 60+ (31 startande):
5) Roger Ottosson, Vimmerby MS
Klass bredd (22 startande):
1) Martin Tildemyr, Vimmerby MS
6) Niklas Fransson, Vimmerby MS
16) Johan Sjöstam, Vimmerby MS
19) Emil Henningsson, Vimmerby MS
21) Tom Nilsson, Vimmerby MS
Klass junior (42 startande):
5) Hugo Svensson, Vimmerby MS