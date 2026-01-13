13 januari 2026
Lokala enduroförare gjorde bra ifrån sig i Karlsborg

Vimmerby MS-föraren Martin Tildemyr slutade etta i breddklassen när Vintercupens andra deltävling avgjordes i Karlsborg i lördags. Foto: Privat

MOTOR 13 januari 2026 19.00

Flera lokala enduroförare gjorde bra ifrån sig när Vintercupens andra deltävling avgjordes i Karlsborg i lördags.

Vintercupen Östra Skaraborg är en serie vintertävlingar i enduro som arrangeras gemensamt av sex klubbar i regionen. Det handlar om Carlsborgs MK, Falköpings MK, FMCK Skövde, Tibro MK, Tidaholms MK och Töreboda MK.

Första deltävlingen arrangerades i Skövde den 3 januari och andra deltävlingen gick av stapeln i Karlsborg i lördags. Precis som senast deltog enduroåkare från både Vimmerby MS och Westerviks MSK. Flera förare från Vimmerby MS placerade sig högt upp i resultatlistorna.

Tävlingen i Karlsborg bjöd på två mycket snabba sträckor med varierade längd. Sträcka ett var åtta kilometer lång och sträcka två fyra kilometer lång. Motion, ungdom och tjej körde sex sträckor, bredd, junior kort och dam åtta sträckor och senior och junior nio sträckor.

Nästa deltävling körs i Falköping lördagen den 24 januari. 

Fakta

Så gick det för de lokala förarna vid andra deltävlingen i Karlsborg: 

Klass Ungdom E0 (31 startande):

7) Elis Blom, Vimmerby MS

Klass Ungdom E1 (31 startande):

8) Charlie Blom, Vimmerby MS

13) Casper Lundberg, Vimmerby MS

21) Leon Norberg Kovacic, Westerviks MSK

25) Billy Bolmelid, Westerviks MSK

Klass motion 50-59 (86 startande):

44) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK

Klass motion 60+ (31 startande):

5) Roger Ottosson, Vimmerby MS

Klass bredd (22 startande):

1) Martin Tildemyr, Vimmerby MS

6) Niklas Fransson, Vimmerby MS

16) Johan Sjöstam, Vimmerby MS

19) Emil Henningsson, Vimmerby MS

21) Tom Nilsson, Vimmerby MS

Klass junior (42 startande):

5) Hugo Svensson, Vimmerby MS

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

