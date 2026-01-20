Drömstarten – Ludvig Fransson vann direkt: "Jätteskönt"

Ludvig Fransson har fått en perfekt start på rallysäsongen. I Finnskogsvalsen i Torsby vann 17-åringen C-klassen tillsammans med inhoppande kartläsaren Daniel Mörn. – Jätteskönt. Det var väldigt svårkört med både grus, is och snö men det gick ganska bra ändå, konstaterar Hultsfredstalangen som tävlar för Vimmerby MS.

Vanligtvis kör Ludvig Fransson rally ihop med kartläsaren Hugo Nilsson och duon planerar att köra säsongen ihop. I Finnskogsvalsen hade Hugo däremot inte möjlighet att vara med och rutinerade Daniel Mörn tog platsen i högerstolen. En lyckad kombination skulle det visa sig, då Fransson och Mörn körde hem totalsegern i C-klassen.

– Kul! Vi åkte ihop första året när jag körde rally och det var skönt att starta säsongen på det här sättet, säger 17-årige Ludvig Fransson.

Däckbytet blev vinnande

Med tre sträckor körda låg de tvåa i loppet bakom Oskar Anderberg och Isak Andersson.

– Vi började på fel däck och åkte in till service och bytte. Då blev det bättre och vi kunde åka ifrån dem på femte specialsträckan och ta ledningen, säger Ludvig.

Och även om de tappade lite under de avslutande sträckorna kunde duon gå i mål med 35 sekunder till godo på tvåan.

– Däcken gick för varma mot slutet men vi hade byggt upp en så stor ledning att vi kunde hålla det ändå.

Bygger ny bil

En kanonstart på säsongen och härnäst väntar SM-premiären i Sandviken den 6-7 februari. Då med Hugo Nilsson vid sin sida.

– Han är jätteduktig och det ska inte vara några problem. Vi har inga jätteförväntningar men hoppas kunna hänga med, säger Ludvig Fransson som just nu håller på att bygga ihop en ny bil tillsammans med pappa Pierre.

Än så länge tävlar han med sin Volvo 940, men snart är det BMW 323 som gäller.

– Det är en hel del kvar att göra men vi har kommit längre än vad vi trodde vi den här tiden.

Blir det en speciell känsla att köra med en bil som man själv har byggt ihop?

– Ja, det måste det ju vara. Den jag åker med nu köpte vi hyfsat färdig och har mest renoverat. Nu blir det extra roligt att köra något som man har gjort själv.