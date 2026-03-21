Fina framgångar för våra lokala förare i Smålandscupen

Enduro, Smålandscupen, Rödeby CK:
Klass 1 Ungdom 85 E0: 1) Elis Blom, Vimmerby MS, 6) Marvin Hilén, Vimmerby MS, 8) Olle Petersson, Westerviks MSK.
Klass 2 Ungdom MX2 E1: 1) Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 5) Leon Norberg Kovacic, Westerviks MSK, 7) Billy Bolmelid, Westerviks MSK, 9) David Rosendahl, Vimmerby MS.
Klass 3 Enduro Girls Open: 6) Daniella Johansson, Vimmerby MS.
Klass 4 Elit/Senior: 2) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 3) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.
Klass 5 Junior: 4) Linus Lod, Vimmerby MS, 6) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Klass 6 Bredd: 12) Christian Rosendahl, Vimmerby MS.
Klass 7 Motion 15-29 år: 2) Markus Stjernström, Vimmerby MS, 3) Malte Karlsson, Vimmerby MS, 6) Herman Karlsson, Westerviks MSK, 7) Olle Freedeke Samuelsson, Vimmerby MS, 8) Linus Nilsson, Vimmerby MS, 9) Niklas Hillström, Vimmerby MS, 10) Pontus Eriksson, Djursdala SK, 12) Oskar Eriksson, Djursdala SK.
Klass 9 Motion 40-49 år: 2) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 4) Johan Sjöstam, Vimmerby MS, 6) Christian Petersson, Vimmerby MS, 10) Emil Henningsson, Vimmerby MS, 12) Lukas Hjälmestedt, Vimmerby MS, 13) Tom Nilsson, Vimmerby MS.
Klass 10 Motion 50-59 år: 5) Fredrik Karlsson, Westerviks MSK, 10) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK, 27) Fredrik Karlsson Vimmerby MS.
Klass 11 Motion 60+: 7) Kjell Kronståhl, Vimmerby MS.
Klass 12 65 cc Guldhjälm: Här deltog Alexander Rosendahl och Meya Karlsson från Vimmerby MS.