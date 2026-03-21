  • Fina framgångar för våra lokala förare i Smålandscupen

    I klassen E1 blev det dubbelt Vimmerby MS på pallen. Charlie Blom (mitten) vann och Casper Lundberg (höger) kom trea. Foto: Privat

  • Fina framgångar för våra lokala förare i Smålandscupen

    Elis Blom, VImmerby MS, vann klassen E0. Foto: Privat

Fina framgångar för våra lokala förare i Smålandscupen

MOTOR 21 mars 2026 12.00

Våra lokala förare höll sig långt framme när den andra deltävlingen i Smålandscupen i enduro avgjordes. Det blev två klassegrar och mängder med andra pallplatser.

Det var Rödeby CK som stod som arrangör när årets andra deltävling i Smålandscupen i enduro avgjordes i lördags. Totalt var det ett 30-tal förare från våra trakter (Vimmerby MS, Westerviks MSK och Djursdala SK) som hade tagit sig de knappa 20 milen till banan strax norr om Karlskrona – en blöt, lerig och tuff bana som för övrigt verkade passa våra lokala åkare bra.

Det blev klassegrar för bröderna Elis och Charlie Blom i klasserna E0 och E1. Pallplatser blev det också för Vimmerby MS-åkarna Casper Lundberg, Robin Stjernström, Dennis Rotebäck, Markus Stjernström, Malte Karlsson och Niklas Fransson i sina respektive klasser.

 Här nedan hittar du resultaten för samtliga lokala förare som tog sig i mål.

Fakta

Enduro, Smålandscupen, Rödeby CK:

Klass 1 Ungdom 85 E0: 1) Elis Blom, Vimmerby MS, 6) Marvin Hilén, Vimmerby MS, 8) Olle Petersson, Westerviks MSK.

Klass 2 Ungdom MX2 E1: 1) Charlie Blom, Vimmerby MS, 3) Casper Lundberg, Vimmerby MS, 5) Leon Norberg Kovacic, Westerviks MSK, 7) Billy Bolmelid, Westerviks MSK, 9) David Rosendahl, Vimmerby MS.

Klass 3 Enduro Girls Open: 6) Daniella Johansson, Vimmerby MS.

Klass 4 Elit/Senior: 2) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 3) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.

Klass 5 Junior: 4) Linus Lod, Vimmerby MS, 6) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Klass 6 Bredd: 12) Christian Rosendahl, Vimmerby MS.

Klass 7 Motion 15-29 år: 2) Markus Stjernström, Vimmerby MS, 3) Malte Karlsson, Vimmerby MS, 6) Herman Karlsson, Westerviks MSK, 7) Olle Freedeke Samuelsson, Vimmerby MS, 8) Linus Nilsson, Vimmerby MS, 9) Niklas Hillström, Vimmerby MS, 10) Pontus Eriksson, Djursdala SK, 12) Oskar Eriksson, Djursdala SK.

Klass 9 Motion 40-49 år: 2) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 4) Johan Sjöstam, Vimmerby MS, 6) Christian Petersson, Vimmerby MS, 10) Emil Henningsson, Vimmerby MS, 12) Lukas Hjälmestedt, Vimmerby MS, 13) Tom Nilsson, Vimmerby MS.

Klass 10 Motion 50-59 år: 5) Fredrik Karlsson, Westerviks MSK, 10) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK, 27) Fredrik Karlsson Vimmerby MS.

Klass 11 Motion 60+: 7) Kjell Kronståhl, Vimmerby MS.

Klass 12 65 cc Guldhjälm: Här deltog Alexander Rosendahl och Meya Karlsson från Vimmerby MS.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

