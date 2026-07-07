Dessa juniorer är klara för finaldagen – här är listan

William Arvidsson från Tjust MK var en av 24 juniorer gick vidare från tisdagskvalet till finaldagen.
Foto: Stefan Härnström
Bästa regionala junior blev Tjust MK:s Wiliam Arvidsson. Hans första heat slutade med en tvåpoängare men han kom igen med två segrar och blev därmed klar för finaldagen.
Följande juniorer tog sig vidare från tisdagskvalet till finaldagen:
Liam Edepil SMK Motala Bil
Jonna Bexell Ydre MK
Ville Hartzell Norrköpings MK
Thor Andersson S:a Lappmarkens MK
Milton Holmbom Kalmar MK
Max Edepil MSK Kvarnvingarna
Julian Delang Finnskoga MK
William Arvidsson Tjust MK
Melker Söderman Kalmar MK
Charlie Ekenmo Eksjö FRC
Olle Carlsson Ryds MK
Oliver Johansson Ryds MK
Linus Gustafsson SMK Motala Bil
Linus Julin Simrishamns MK
William Thång Lima MS
Tilde Lennartsson Tomelilla MK
Benjamin Ljunggren Trelleborgs MK
Love Edepil SMK Motala Bil
Josefin Holmkvist SMK Gävle
Felix Bergqvist Kalmar MK
Linnea Thiman MSK Kvarnvingarna
Helene Davidsen NMK Rudskogen
Lowe Mossberg MK Ran
Wilma Karlsson Linköpings MS
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