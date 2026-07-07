Dessa juniorer är klara för finaldagen – här är listan

William Arvidsson från Tjust MK var en av 24 juniorer gick vidare från tisdagskvalet till finaldagen. Foto: Stefan Härnström

24 juniorer gick vidare från tisdagens kval på Semesterracet. Östgötaklubbarna hade en bra dag med Liam Edepil (SMK Motala Bil), Jonna Bexell (Ydre MK) och Ville Hartzell (Norrköpings MK) som alla gick vidare med två raka vinster.

Bästa regionala junior blev Tjust MK:s Wiliam Arvidsson. Hans första heat slutade med en tvåpoängare men han kom igen med två segrar och blev därmed klar för finaldagen.



Följande juniorer tog sig vidare från tisdagskvalet till finaldagen:



Liam Edepil SMK Motala Bil

Jonna Bexell Ydre MK

Ville Hartzell Norrköpings MK

Thor Andersson S:a Lappmarkens MK

Milton Holmbom Kalmar MK

Max Edepil MSK Kvarnvingarna

Julian Delang Finnskoga MK

William Arvidsson Tjust MK

Melker Söderman Kalmar MK

Charlie Ekenmo Eksjö FRC

Olle Carlsson Ryds MK

Oliver Johansson Ryds MK

Linus Gustafsson SMK Motala Bil

Linus Julin Simrishamns MK

William Thång Lima MS

Tilde Lennartsson Tomelilla MK

Benjamin Ljunggren Trelleborgs MK

Love Edepil SMK Motala Bil

Josefin Holmkvist SMK Gävle

Felix Bergqvist Kalmar MK

Linnea Thiman MSK Kvarnvingarna

Helene Davidsen NMK Rudskogen

Lowe Mossberg MK Ran

Wilma Karlsson Linköpings MS

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