36 onsdagsseniorer är klara för finaldagen – här är listan

Vimmerby MS Albin Karlsson är en av förarna som gick vidare från onsdagen.
Foto: Stefan Härnström
Fem seniorförare gick direkt vidare på två heatsegrar från onsdagskvalet till lördagen. Det var inga oväntade namn: Rasmus Eriksson (MK Kinda), Martin Liljeblad (Eksjö FRC), Kevin Eriksson (SMK Trollhättan), Marcus Åberg (Karlskrona AK) och Jocke Sandeberg (Botkyrka MK).
Därefter följde exempelvis fjolårsvinnaren Jimmy Svedberg från Skepptuna MK och Ydre MK:s Rikard Svensson och Tor Arne Særnmo från Sør Østerdal MS.
Onsdagens kval såg till en början dystra ut för VMS förare men allt eftersom tävlandet fortsatte så kom poängen in och från onsdagen gick seniorerna Albin Karlsson och Fredrik Hedström vidare . Fredrik hade endast sex poäng efter två körda heat men tjongade till med en seger och sju poäng i sista heatet.
Pontus Eriksson hade möjlighet att ta sig vidare men endast två inkörda poäng i sista omgången gjorde att flera förare gick förbi och han hamnade precis utanför på plats 37. Noterbart är att 2024 års vinnare Joel Hult låg illa till under kvalet men tog sig med nöd och näppe vidare till finaldagen på platsen ovanför.
Kvalificerade till lördagens seniorfinal:
Rasmus Eriksson MK Kinda
Martin Liljeblad Eksjö FRC
Kevin Eriksson SMK Trollhättan
Marcus Åberg Karlskrona AK
Jocke Sandeberg Botkyrka MK
Jimmy Svedberg Skepptuna MK
Rikard Svensson Ydre MK
Tor Arne Særnmo Sør Østerdal MS
Mikael Thiman MSK Kvarnvingarna
Max Mattisson Asarums MS
Filip Bernström MK Ran
Albin Karlsson Vimmerby MS
Elias Hermansson SHRA Avesta
Tim Bjärud MK Ramunder
Marcus Lindell Kolsva MS
Robert Hedström Eslövs MK
Melvin Bernström MK Ran
Rickard Carlsson Ulricehamns MK
Anton Daniels Siljan BRK
Andreas Persson Simrishamns MK
Mathias Østergaard MS Nordjylland
Casper Falk SMK Gävle
Björn Johnsson Hässleholm MK
Fredrik Hedström Vimmerby MS
Tony Ohlsson SMK Nyköping
Sten-Åke Andersson Fryksdalens MK
Joakim Zettergren MK Speed
Linus Emanuelsson Vara MK
Robin Svelander MK Rimo
William Fornell Ljungsbro MK
Charley Ahokangas SMK Arboga
Erik Höök Storfors MK
Freddie Gustavsson SMK Valdemarsvik
Micke Lernerud Jönköpings MK
Hugo Sääf MK Ramunder
Joel Hult Hästveda FRC