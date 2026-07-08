36 onsdagsseniorer är klara för finaldagen – här är listan

Vimmerby MS Albin Karlsson är en av förarna som gick vidare från onsdagen. Foto: Stefan Härnström

Onsdagen på Semesterracet kan läggas till handlingarna och 36 seniorer är nu klara för finaldagen. Vi har listan.

Fem seniorförare gick direkt vidare på två heatsegrar från onsdagskvalet till lördagen. Det var inga oväntade namn: Rasmus Eriksson (MK Kinda), Martin Liljeblad (Eksjö FRC), Kevin Eriksson (SMK Trollhättan), Marcus Åberg (Karlskrona AK) och Jocke Sandeberg (Botkyrka MK).

Därefter följde exempelvis fjolårsvinnaren Jimmy Svedberg från Skepptuna MK och Ydre MK:s Rikard Svensson och Tor Arne Særnmo från Sør Østerdal MS.

Onsdagens kval såg till en början dystra ut för VMS förare men allt eftersom tävlandet fortsatte så kom poängen in och från onsdagen gick seniorerna Albin Karlsson och Fredrik Hedström vidare . Fredrik hade endast sex poäng efter två körda heat men tjongade till med en seger och sju poäng i sista heatet.

Pontus Eriksson hade möjlighet att ta sig vidare men endast två inkörda poäng i sista omgången gjorde att flera förare gick förbi och han hamnade precis utanför på plats 37. Noterbart är att 2024 års vinnare Joel Hult låg illa till under kvalet men tog sig med nöd och näppe vidare till finaldagen på platsen ovanför.

Kvalificerade till lördagens seniorfinal:

Rasmus Eriksson MK Kinda

Martin Liljeblad Eksjö FRC

Kevin Eriksson SMK Trollhättan

Marcus Åberg Karlskrona AK

Jocke Sandeberg Botkyrka MK

Jimmy Svedberg Skepptuna MK

Rikard Svensson Ydre MK

Tor Arne Særnmo Sør Østerdal MS

Mikael Thiman MSK Kvarnvingarna

Max Mattisson Asarums MS

Filip Bernström MK Ran

Albin Karlsson Vimmerby MS

Elias Hermansson SHRA Avesta

Tim Bjärud MK Ramunder

Marcus Lindell Kolsva MS

Robert Hedström Eslövs MK

Melvin Bernström MK Ran

Rickard Carlsson Ulricehamns MK

Anton Daniels Siljan BRK

Andreas Persson Simrishamns MK

Mathias Østergaard MS Nordjylland

Casper Falk SMK Gävle

Björn Johnsson Hässleholm MK

Fredrik Hedström Vimmerby MS

Tony Ohlsson SMK Nyköping

Sten-Åke Andersson Fryksdalens MK

Joakim Zettergren MK Speed

Linus Emanuelsson Vara MK

Robin Svelander MK Rimo

William Fornell Ljungsbro MK

Charley Ahokangas SMK Arboga

Erik Höök Storfors MK

Freddie Gustavsson SMK Valdemarsvik

Micke Lernerud Jönköpings MK

Hugo Sääf MK Ramunder

Joel Hult Hästveda FRC