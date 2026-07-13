JULIAN DELANG ÄR JUNIORVINNARE I SEMESTERRACET

Värmlandssonen Julian Delang är 2026 års juniorvinanre i Semesterracet. Detta efter att ha skuggat Eksjö FRC:s Kelvin Häggman i flera varv innan han kunde peta förbi Saaben och ta emot publikens jubel in i depån.

– Det är skitskönt! jag trodde inte det när jag kom hit idag, skrattade Julian medan han kramades om av de som följt honom på plats.

Efter att ha följt Kelvin Häggman från Eksjö FRC i flera varv klämde Julian med flera sig till sist förbi och jublet steg när hans orange Saab svängde in i depån.

Med sig i A-finalen hade han klubbkamraten Hampus Hagström som tog sjätteplatsen. Kalmar MK hade två förare i finalen - Milton Holmbom och Melker Söderman som la beslag på andra respektive tredjeplatsen. Fyra blev till sist Kelvin Häggman och SMK Valdemarsviksåkaren Albin Sääf blev femma.