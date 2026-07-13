JULIAN DELANG ÄR JUNIORVINNARE I SEMESTERRACET

Annons:
Julian Delang från Finnskoga MK blev 2026 års A-finalvinnare i Semesterracet.
Foto: Stefan Härnström
Värmlandssonen Julian Delang är 2026 års juniorvinanre i Semesterracet. Detta efter att ha skuggat Eksjö FRC:s Kelvin Häggman i flera varv innan han kunde peta förbi Saaben och ta emot publikens jubel in i depån.
– Det är skitskönt! jag trodde inte det när jag kom hit idag, skrattade Julian medan han kramades om av de som följt honom på plats.
Efter att ha följt Kelvin Häggman från Eksjö FRC i flera varv klämde Julian med flera sig till sist förbi och jublet steg när hans orange Saab svängde in i depån.
Med sig i A-finalen hade han klubbkamraten Hampus Hagström som tog sjätteplatsen. Kalmar MK hade två förare i finalen - Milton Holmbom och Melker Söderman som la beslag på andra respektive tredjeplatsen. Fyra blev till sist Kelvin Häggman och SMK Valdemarsviksåkaren Albin Sääf blev femma.
A-final juniorer 2026:
1. Julian Delang Finnskoga MK
2. Milton Holmbom Kalmar MK
3. Melker Söderman Kalmar MK
4. Kelvin Häggman Eksjö FRC
5. Albin Sääf SMK Valdemarsvik
6. Hampus Hagström Finnskoga MK
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
Taggar i artikel
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons
Politisk annons
Det här är en politisk annons
Avsändare: