Stort intresse för den nattliga traditionen – här kan du se resultaten

Det är en årligen återkommande nattorienteringstävling för Vimmerbys, Hultsfreds, Målillas och Hässleby SOKs orienterare, och avgörs alltid i slutet av höstsäsongen. Arrangemanget är upplagt som handikappstävling, där de yngsta och äldsta startar lite före seniorerna. Årets upplaga vanns av rutinerade natträvarna, Agneta Olivestam Vimmerby OK och Urban Billing Hultsfreds OK i dam- respektive herrklass. Agneta var även snabbast i damklassen, medan Erik Karlsson Målilla OK hade den klart bästa tiden av herrarna.

2021-10-15 Älghornsnatten

Herrar, 4 200 m (12): 1) Erik Karlsson, Målilla OK, 34.25, 2) Urban Billing, Hultsfreds OK, +6.35, 3) Martin Hed, do, +8.46, 4) Andreas Ainemo, do, +10.39, 5) Patrik Arvidsson, Vimmerby OK, +10.40, 6) Rickard Danielsson, do, +10.51, 7) Daniel Axelsson, Målilla OK, +12.57, 8) Torbjörn Kvist, Hässleby SOK, +15.35, 9) Åke Arvidsson, Hultsfreds OK, +19.37, 10) Johan Billing, Målilla OK, +31.42, 11) Tony Zetterström, do, +33.39.

Damer, 3 000 m (13): 1) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, 40.02, 2) Emma Billing, Hultsfreds OK, +10.09, 3) Lovisa Törnlöf, do, +12.57, 4) Carola Billing, do, +12.58, 5) Karina Svensson, Vimmerby OK, +16.16, 6) Elisabeth Danielsson, do, +21.57, 7) Anneli Arvidsson, do, +21.58, 8) Anne-Marie Robertsson, Målilla OK, +25.44, 9) Linda Träff Olvenius, do, +34.02, 10) Kerstin Karlsson, do, +36.59, 10) Susanne Zetterström, do, +36.59, 12) Hanna Axelsson, do, +37.26, 13) Alma Träff, do, +37.27.

Ungdom, 1 800 m (4): 1) Agnes Erlandsson, Vimmerby OK, 19.53, 2) Olof Nilsson, do, +0.02, 3) Elias Hed, Hultsfreds OK, +3.26, 4) Maximilian Karlsson, Målilla OK, +41.11.