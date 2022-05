RESULTAT: Orientering i Målilla

Veteran-OL:

Långa Banan, 4 200 m (4): 1) Ulric Svensson, Vimmerby OK, 50.07, 2) Ingemar Persson, Gamleby OK, 53.02, 3) Lena Persson, Gamleby OK, 1.00.23, 4) Jan Johansson, Gamleby OK, 1.22.29.

Mellan Banan, 3 100 m (13): 1) Evert Fransson, Vimmerby OK, 41.44, 2) Lennart Sturesson, Västerviks OK, 44.04, 3) Arne Larsen, Västerviks OK, 50.11, 4) Mats Adolfsson, Vimmerby OK, 50.17, 5) Åke Björklund, Västerviks OK, 51.05, 6) Stig Jonsson, Kisa SK, 52.17, 7) Arne Ljungblad, Västerviks OK, 52.22, 8) Kennert Rulander, Kisa SK, 52.27, 9) Ingrid Erlansson, Gamleby OK, 54.51, 10) Britt-Marie Björklund, Västerviks OK, 58.50, 11) Kerstin Eriksson, Kisa SK, 1.07.37, 12) Anneli Carlsson, Gamleby OK, 1.09.20.

Korta Banan, 2 300 m (4): 1) Roland Skytt, Kisa SK, 38.25, 2) Hans-Åke Christiansson, Gamleby OK, 41.37, 3) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, 58.22, 4) Kicki Sander, Björkfors GOIF, 1.16.49.

Kort / Lätta Banan, 1 600 m (6): 1) Gunilla Sävenstrand, Hultsfreds OK, 32.55, 2) Arne Sävenstrand, Hultsfreds OK, 32.56, 3) Hans-Åke Olsson, Hultsfreds OK, 34.48, 4) Gunhild Svenonius, Hultsfreds OK, 45.52, 5) Allan Svensson, Kisa SK, 58.28.

OL-alliansens Ungdomsserie:

H10, 2 100 m (5): 1) Axel Träff, Målilla OK, 24.17, 2) Nathan Larsson m hj, Målilla OK, 31.00, 3) Heikki Muukki m hj, Målilla OK, 40.47, 4) Elliot Lindblad m hj, Hultsfreds OK, 59.52.

D10, 2 100 m (5): 1) Frida Johansson, Målilla OK, 30.41, 2) Ella Johansson m hj, Målilla OK, 32.02, 3) Emma Tibbelin m hj, Vimmerby OK, 46.09, 4) Alice Tibbelin m hj, Vimmerby OK, 57.51.

H12, 2 700 m (3): 1) Tobias Van Asseldonk, SOK Viljan, 24.14, 2) Nikolas Marynshenko, Målilla OK, 33.09, 3) Kiril Mishniev, Målilla OK, 33.51.

D12, 2 700 m (1): 1) Marit Grendelmeier, SOK Viljan, 22.26.

D14, 3 300 m (6): 1) Sanna Grendelmeier, SOK Viljan, 38.13, 2) Ester Löfqvist, SOK Viljan, 47.48, 3) Alma Träff, Målilla OK, 50.49, 4) Hanna Axelsson (D16), Målilla OK, 59.13.

H16, 4 400 m (3): 1) Theo Jonsson, Hultsfreds OK, 1.11.28, 2) Ivar Ljung, Hultsfreds OK, 1.14.05, 3) Elias Hed, Hultsfreds OK, 1.29.53.

D16, 4 400 m (1): 1) Molly Ainemo, Hultsfreds OK, 1.27.13.