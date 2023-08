RESULTAT: Många veteraner i farten i Södra Vi

Bana A, 5,1 km. 1) Per Erlandsson VOK (Vimmerby OK) 36:55, 2) Andreas Ainemo HOK (Hultsfreds OK) 41:38, 3) Johan Nilsson HOK 43:15, 4) Robert Hjelm VOK 50:13, 5) Torbjörn Falk VOK 51:58, 6) Johan Andersson HOK 54:06, 7) Gustaf Nilsson VOK 54:13, 8) Tomas Pettersson VOK 1:00:37.

Bana B, 3,9 km. 1) Urban Billing HOK 30:28, 2) Patrik Arvidsson VOK 34:04, 3) Anneli Arvidsson VOK 34:06, 4) Lovisa Törnlöf HOK 40:11, 5) Robert Billing HOK 40:14, 6) Åke Arvidsson HOK 42:45, 7) Carola Billing HOK 43:34, 8) Jenny Danielsson VOK 44:39, 9) Kristina Berlin Karlskrona SOK 44:47, 10) Andreas Edman HOK 45:34, 11) Linda Träff Olvenius MOK (Målilla OK) 49:11, 12) Lars Lång Vimmerby OK 1:03:50.

Bana C, 3,1 km. 1) Ulric Svensson VOK 28:01, 2) Agneta Olivestam VOK 31:10, 3) Moa Erlandsson VOK 32:28, 4) Ann-Sofie Falk Vimmerby OK 34:26, 5) Sofia Nilsson VOK 41:06, 6) Anneli Carlsson Gamleby OK 42:05, 7) Kerstin Eriksson Björkfors GOIF 47:23, 8) Göran Fredriksson MOK 49:02, 9) Lennart Eklund MOK 52:33, 10) Stig Jonsson Björkfors GOIF 59:40 +31:39 21:09

Bana D3,0 km. 1) Christer Träff MOK 26:02, 2) Ove Gustafsson VOK 33:15, 3) Håkan Karlsson VOK 33:16, 4) Elis Svensson VOK 36:18, 5) Laila Erlandsson MOK 1:00:49, 6) Malin Erlandsson VOK 1:07:31, 7) Gunilla Sävenstrand HOK 1:11:54, 8) Arne Sävenstrand HOK 1:11:57.

Bana E, 1,4 km. 1) Axel Träff MOK 9:47, 2) Nelson Lundberg VOK 31:10.