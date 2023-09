RESULTAT: Veteranorientering i Målilla

Bana A, 4 400 m: 1) Per Erlandsson, Vimmerby OK, 32.49, 2) Urban Billing, Hultsfreds OK, 39.41, 3) Johan Nilsson, Hultsfreds OK, 39.45, 4) Frida Danielsson, Vimmerby OK, 47.37, 5) homas Pettersson, Vimmerby OK, 50.24, 6) Andreas Ainemo, Hultsfreds OK, 51.56, 7) Patrik Arvidsson, Vimmerby OK, 55.35, 8) Anneli Arvidsson, Vimmerby OK, 55.38, 9) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, 55.50, 10) Linda Träff Olvenius, Målilla OK, 1.01.47, 11) Jenny Danielsson, Vimmerby OK, 1.07.46, 12) Carola Billing, Hultsfreds OK, 1.08.34, 13) Oskar Eklund, Målilla OK, 1.46.36.

Bana B, 3 300 m: 1) Per-Göran Bern, Målilla OK, 36.25, 2) Johan Billing, Målilla OK, 38.22, 3) Lovisa Törnlöf, Hultsfreds OK, 38.24, 4) Stefan Carlsson, SOK Viljan, 38.25, 5) Robert Billing, Hultsfreds OK, 38.51, 6) Daniel Axelsson, Målilla OK, 39.50, 7) Åke Arvidsson, Hultsfreds OK, 40.16, 8) Alma Träff, Målilla OK, 46.52, 9) Andreas Edman, Hultsfreds OK, 50.31, 10) Lina Pernius, Målilla OK, 51.11, 11) Viktor Danielsson, Vimmerby OK, 52.28.

Bana C, 2 100 m: 1) Helmer Pleijert, Målilla OK, 15.12, 2) Axel Träff, Målilla OK, 15.38, 3) Novalie Engman, Hultsfreds OK, 18.59, 4) Maximilian Karlsson, Målilla OK, 19.55, 5) Hanna Axelsson, Målilla OK, 24.45, 6) bbe Billing, Målilla OK, 26.23, 7) Arne Sävenstrand, Hultsfreds OK, 29.22, 7) Gunilla Sävenstrand, Hultsfreds OK, 29.22, 9) Maja Billing, Målilla OK, 37.02, 10) Nelson Lundberg, Vimmerby OK, 44.21, 11) Per Lundberg, Vimmerby OK, 44.25.