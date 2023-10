RESULTAT: Veteranorientering i Målilla

Långa Banan, 4 300 m (9): 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 43.43, 2) Torbjörn Falk, Vimmerby OK, 47.39, 3) Ulric Svensson, same, 51.09, 4) Agneta Olivestam, same, 52.47, 5) Jerker Gustavsson, same, 53.53, 6) Jan Danielsson, Kalmar OK, 59.45, 7) Ingemar Persson, Gamleby OK, 1.07.56, 8) Lena Persson, same, 1.17.03.



Mellan Banan, 3 300 m (24): 1) Hans-Gunnar Karmstig, Ankarsrums OK, 51.17, 2) Kenneth Marmelid, Västerviks OK, 51.23, 3) Gunilla Pettersson, same, 51.34, 4) Ove Karlsson, same, 51.57, 5) Ann-Katrin Larsson, Målilla OK, 52.58, 6) Håkan Pettersson, Gamleby OK, 53.44, 7) Kerstin Eriksson, Kisa SK, 53.48, 8) Ingrid Erlansson, Gamleby OK, 53.59, 9) Mats Adolfsson, Vimmerby OK, 54.35, 10) Monica Marmelid, Västerviks OK, 55.33, 11) Evert Fransson, Vimmerby OK, 57.10, 12) Arne Larsen, Västerviks OK, 1.02.34, 13) Lars Karlsson, Gamleby OK, 1.03.14, 14) Yvonne Johansson, same, 1.04.12, 15) Britt-Marie Björklund, Västerviks OK, 1.05.34, 16) Lars Pettersson, Vimmerby OK, 1.06.19, 17) Anneli Carlsson, Gamleby OK, 1.06.30, 18) GunBritt Svensson, Västerviks OK, 1.07.07, 19) Åke Björklund, same, 1.07.44, 20) Stig Jonsson, Kisa SK, 1.10.09, 21) Eva Boberg, Västerviks OK, 1.13.10, 22) Arne Ljungblad, same, 1.16.04, 23) Hans-Åke Christiansson, Gamleby OK, 1.16.13.

Korta Banan, 2 300 m (11): 1) Bo Eklund, Vimmerby OK, 44.47, 2) Göran Almgren, Gamleby OK, 51.00, 3) Anna-Karin Lindgren, Västerviks OK, 56.58, 4) Inger Almgren, Gamleby OK, 59.26, 5) Roland Skytt, Kisa SK, 1.01.10, 6) Kennert Rulander, same, 1.02.12, 7) Eivor Pettersson, Gamleby OK, 1.03.49, 8) Inger Pettersson, Björkfors GOIF, 1.12.02, 9) Lena Sandahl, Gamleby OK, 1.14.25, 10) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, 1.19.23.

Kort / Lätta Banan, 1 800 m (8): 1) Carina Rinaldo, Vimmerby OK, 31.35, 2) Björn Liljeholm, Ankarsrums OK, 35.33, 3) Vivi-Anne Liljeholm, same, 35.42, 4) Gunilla Sävenstrand, Hultsfreds OK, 38.13, 5) Arne Sävenstrand, same, 39.08, 6) Hans-Åke Olsson, same, 40.49, 7) Gunhild Svenonius, same, 53.03, 8) Allan Svensson, Kisa SK, 1.07.10.