Lokala klubbar arrangerar det stora orienteringsäventyret: “Känns härligt”

Detta är arrangörsföreningarna:

Alstermo IF, Ankarsrum OK, Berga SOK, Emmaboda Verda OK, Färjestadens GOIF, Gamleby OK, Gunnebo OK, Högsby IK, IF Stjärnan Påskallavik, Kalmar OK, Kexholms SK Åseda, Målilla OK, Nybro OK, OK Njudung Vetlanda, Rosenfors IK, Rödsle BK, SOK Viljan Oskarshamn, Torsås OK, Vimmerby OK, Västerviks OK och Ålems OK.