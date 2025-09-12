RESULTAT: Veteranorientering i Vimmerby

KORT-LÄTT BANA1,5 km 1) Torvald Carlsson GOK Gamleby OK) 25:55, 2) Christina Svensson BGOIF (Björkfors GOIF) 30:34, 3) Björn Liljeholm AOK (Ankarsrums OK) 39:23, 4) Vivi-Anne Liljeholm AOK 39:26.
KORTA BANAN 2 km.1) Evert Fransson VOK (Vimmerby OK) 29:22, 2) Gunnar Söderholm VOK 30:55, 3) Kerstin Eriksson KSK (Kisa SK) 32:58, 4) Anne-Marie Robertsson MOK (Målilla OK) 35:19, 5) Hans-Åke Christiansson GOK 37:18, 6) Roland Skytt KSK 38:47, 7) Britt-Marie Björklund Västerviks OK 40:15, 8) Anneli Carlsson GOK 41:22, 9) Kicki Elenbo Sander BGOIF 59:57, 10) Elsy Söderberg GOK 1:17:19.
MELLANBANAN 2,6 km. 1) Kenneth Antonsson VOK 31:47, 2) Annette Falk Larsson VSK (Vänersborgs SK) 37:09, 3) Nils-Olof Larsson VSK 37:35, 4) Mats Adolfsson VOK 39:19 +7:32 03:50 5) Ingrid Erlansson GOK 42:54, 6) Agneta Olivestam VOK 43:37, 7) Sven-Olof Svensson BGOIF 44:17, 8) Karina Svensson VOK 44:56, 9) Lena Persson GOK 45:18, 10) Stig Jonsson KSK 46:23, 11) Gunnar Enberg MOK 47:07, 12) Christer Ottosson Västerviks OK 49, 13) Ingemar Persson GOK 54:48. 14) Eva Boberg Västerviks OK 56:46.
LÅNGA BANAN 3,7 km. 1) Gunnar Karlsson MOK 32:29, 2) Torbjörn Falk VOK 40:51, 3) Ulric Svensson VOK 43:09, 4) Ann-Sofie Falk VOK 46:06, 5) Hans Söderberg GOK 46:43.