Stor orienteringstävling anordnades – här är alla vinnare

D21, 3 800 m: 1) Lena Eliasson-Lööf, Västerviks OK, 27.08, 2) Agnes Djurstedt, Eksjö SOK, +4.58, 3) Maria Arvidsson, Kalmar OK, +6.04, 4) Cecilia Bergander, Eksjö SOK, +8.05, 5) Louise Beech, Eksjö SOK, +8.20, 6) Anna Arvidsson, Kalmar OK, +8.57, 7) Sofie Josefsson, Kalmar OK, +9.22, 8) Sophia Björnlinger, IKHP Huskvarna Idrottsklubb, +10.53, 9) Elisabeth Hagelberg, Eksjö SOK, +13.25, 10) Rebecca Svensson, Värend GN OL, +14.00, 11) Maria Rosén Thelin, Jönköpings OK, +14.57, 12) Tilda Hagelberg, Eksjö SOK, +19.08.
H21, 4 720 m: 1) Andreas Källming, IKHP Huskvarna Idrottsklubb, 33.14, 2) Lucas Sundblad, Eksjö SOK, +0.34, 3) Joakim Karlsson, Jönköpings OK, +1.14, 4) Theo Lövdahl, SOK Viljan, +1.43, 5) Marcus Karlsson Sennevik, OK Gränsen, +3.39, 6) Josh Beech, Eksjö SOK, +5.05, 7) Rasmus Svensson, Värend GN OL, +5.39, 8) Andreas Bergander, Eksjö SOK, +6.12, 9) Pontus Kronmarker, OK Gränsen, +10.24, 10) Lars Hagelberg, Eksjö SOK, +20.05, 11) Simon Lennermo, Nässjö OK, +24.29.
D18, 3 350 m: 1) Amanda Gustavsson, Växjö OK, 33.35, 2) Alma Träff, Målilla OK, +1.17.
H18, 3 950 m: 1) Casper Björklund, Västerviks OK, 43.32.
H16, 3 550 m: 1) Kasper Bjurgren Karlsson, Jönköpings OK, 25.14, 2) Vilmer Hagelberg, Eksjö SOK, +7.30, 3) Theo Kronmarker, OK Gränsen, +12.41, 4) Vincent Ekström Archer, SOK Aneby, +14.43, 5) Assar Rosén Thelin, Jönköpings OK, +18.55.
D14, 3 100 m: 1) Maja Glinge, Ankarsrums OK, 35.15.
H14, 3 100 m: 1) Axel Träff, Målilla OK, 34.27, 2) Edvin Sennevik, OK Gränsen, +2.07, 3) Maximilian Karlsson, Målilla OK, +12.16, 4) Axel Färg, SOK Aneby, +14.51.
D12, 2 750 m: 1) Anna Lindman, OK Gränsen, 25.24, 2) Ella Kronmarker, OK Gränsen, +2.21, 3) Ellen Aspång, SOK Aneby, +4.42, 4) Alice Elm Enström, Kexholms SK, +4.49, 5) Moa Glinge, Ankarsrums OK, +8.53, 6) Robyn Jonsson, Vimmerby OK, +10.03, 7) Emma Tibbelin, Vimmerby OK, +1.13.05.
D10, 1 980 m: 1) Signe Bergander, Eksjö SOK, 16.20, 2) Edith Ljunggren, SOK Aneby, +3.10, 3) Svea Ljunggren, SOK Aneby, +9.26, 4) Ängla Jonsson, Vimmerby OK, +16.59, 5) Alice Tibbelin, Vimmerby OK, +27.33.
H10, 1 980 m: 1) Jonathan Andersson, Gamleby OK, 23.30, 2) Vidar Jonsson, Vimmerby OK, +8.08, 3) Oscar Färg, SOK Aneby, +9.45.
D35, 3 770 m: 1) Anna Johansson, Ankarsrums OK, 34.13, 2) Jennie Gustavsson, Växjö OK, +7.07, 3) Elisabet Larsson, Ankarsrums OK, +9.50, 4) Nathalie Enström, Kexholms SK, +11.02, 5) Camilla Matanovic, Ankarsrums OK, +14.21, 6) Linda Träff Olvenius, Målilla OK, +18.06.
H35, 3 800 m: 1) Rolf E Johansson, Västerviks OK, 44.37, 2) David Elm, Kexholms SK, +4.39.
H45, 3 770 m: 1) Mattias Andersson, Gamleby OK, 37.41.
D50, 2 960 m: 1) Kajsa Niemi, Emmaboda Verda OK, 31.04, 2) Anna Svensson, SOK Viljan, +6.51, 3) Carina Cernvall Carp, SOL Tranås, +12.35.
H50, 3 400 m: 1) Tony Lövdahl, SOK Viljan, 27.19, 2) Tord Hultberg, SOK Viljan, +2.07, 4) Marcus Alexandersson, Kalmar OK, +4.53.
D55, 2 960 m: 1) Maritha Henriksson, Vaggeryds SOK, 33.01, 2) Karin Öhlin, SOK Aneby, +0.05, 3) Anne Lindell, Jönköpings OK, +0.22, 4) Åsa Bergfors, SOK Viljan, +2.07, 5) Pia Östangård, Västerviks OK, +8.22, 6) Helena Karlsson, Nässjö OK, +10.52, 7) Anna Nyqvist, Kalmar OK, +15.33.
H55, 3 350 m: 1) Ingvar Åkesson, IFK Göteborg Orientering, 27.36, 2) Tobias Borger, Kalmar OK, +0.02, 3) Stefan Nilsson Djurstedt, Eksjö SOK, +1.24, 4) Thomas Johansson, Gamleby OK, +1.53, 6) Björn Karlsson, Kexholms SK, +7.25, 7) Jimmy Nicklasson, Kexholms SK, +8.25, 8) Reidar Pettersson, SOK Aneby, +14.36, 9) Per Arvidsson, Berga SOK, +24.58.
H60, 3 130 m: 1) Mats Ljungqvist, Kexholms SK, 29.38, 2) Magnus Porle, Växjö OK, +10.42, 3) Egon Gustavsson, OK Bävern, +12.19, 4) Mikael Örn, OK Bävern, +18.00.
D65, 2 600 m: 1) Monica Henriksson, Eksjö SOK, 35.26, 2) Kristina Runemalm, Kalmar OK, +5.49, 3) Ingrid Johansson, Gamleby OK, +7.21, 4) Mona Palm, Lessebo OK, +14.11, 5) Kerstin Persson, Berga SOK, +18.28, 6) Lotta Fischerström, SOL Tranås, +21.12, 7) Anne-Marie Robertsson, Målilla OK, +24.48.
H65, 3 070 m: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 31.11, 2) Tommy Ljungdahl, IKHP Huskvarna Idrottsklubb, +2.28, 3) Jan Karlsson, Växjö OK, +5.04, 4) Bo Salomonsson, Kalmar OK, +8.58.
D70, 2 600 m: 1) Mona Birgitta Sahlin Nickel, Växjö OK, 38.09, 2) Lena Persson, Gamleby OK, +3.06, 3) Kerstin Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK, +10.01, 5) Silva Olsson Lundin, Berga SOK, +35.39.
H70, 3 060 m: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 28.58, 3) Jan Danielsson, Kalmar OK, +4.42, 4) Hans Wickbom, IFK Sävsjö, +6.51, 5) Anders Johansson, SOL Tranås, +7.34, 6) Sören Carp, SOL Tranås, +23.05, 7) Ingemar Persson, Gamleby OK, +27.34.
D75, 2 100 m: 1) Margareta Svensson, Ankarsrums OK, 49.30, 2) Majvie Annegård, SOK Viljan, +10.25.
H75, 2 600 m: 1) Christer Sandh, OK Roxen, 32.16, 2) Hans Svenson, SOK Viljan, +3.53, 3) Göran Fredricson, Målilla OK, +11.01, 4) Kjell Johansson, Ankarsrums OK, +11.48, 5) Karl-Evert Annegård, SOK Viljan, +12.42, 6) Gunnar Enberg, Målilla OK, +17.16.
D80, 1 640 m: 1) Laila Erlandsson, Målilla OK, 43.02.
H80, 2 100 m: 1) Roland Sandahl, Annebergs GIF, 25.51, 2) Anders Svensson, Ankarsrums OK, +15.42.
Inskolning 2,0, 1 880 m: Algot Karlsson, Målilla OK, fullföljt.
Vit 2,0, 1 850 m: 1) Ulf Johansson, Ej klubbansluten, 23.55, 2) Henry Vegehall, Vimmerby OK, +10.31, 4) Susanne Wadeklint, Kexholms SK, +24.41.
Gul 2,5, 2 750 m: 1) Anders Eriksson, Kexholms SK, 28.56, 2) Ulrika Ljungqvist, Kexholms SK, +1.40, 3) Matilda Jonsson, Vimmerby OK, +20.07, 4) Malin Vegehall, Vimmerby OK, +22.00, 5) Leif Nickel, Växjö OK, +23.28, 6) Ulla-Karin Johansson, Ankarsrums OK, +29.02.
Orange 3,0, 3 060 m: 1) Christer Träff, Målilla OK, 36.36, 2) Leif Johansson, Kexholms SK, +26.15.
Blå 3,0, 3 210 m: 1) Per Fransson, OK Njudung, 32.43, 2) Andreas Björklund, Gamleby OK, +3.09, 3) Mikael Ljunggren, SOK Aneby, +6.21, 4) Marianne Johansson, Kexholms SK, +11.30, 5) Jan-Olof Arvidsson, Berga SOK, +13.34, 6) Ola Gustafsson, SOK Aneby, +15.08, 7) Anna Rosén, OK Njudung, +15.10, 8) Åke Arvidsson, Hultsfreds OK, +15.21, 9) Lars Sonnert, SOL Tranås, +26.38, 10) Sara Fahlén, OK Njudung, +35.16, 11) Torsten Lindström, Torsås OK, +56.27.
Svart 5,0, 4 910 m: 1) Johanna Jonsson, SOK Aneby, 46.11, 2) Tom Fahlén, OK Njudung, +4.50, 3) Jonas Frohlund, Eksjö SOK, +6.42, 4) Mats Söderberg, Kalmar OK, +9.15, 7) Tobias Gustavsson, Växjö OK, +30.08.