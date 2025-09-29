Stor orienteringstävling anordnades – här är alla vinnare

En stor orienteringstävling som anordnades av Vimmerby OK och Hultsfreds OK var det under söndagen. Foto: Pressbild

I helgen arrangerade Vimmerby OK tillsammans med Hultsfreds OK en stor distriktstävling i orientering vid Försjön utanför Vimmerby.

Totalt var det cirka 200 deltagare under söndagen.

– Banläggaren Torbjörn Falk mycket fick beröm för bra banor i en härlig Smålandsterräng. Flera Vimmerby-ungdomar provade på sin första tävling med bravur, säger Agneta Olivestam från Vimmerby OK.

Här nedan hittar ni alla resultat. Huvudklassen på damsidan vanns av Lena Eliasson-Lööf från Västerviks OK.