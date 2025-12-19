VILKEN JULKLAPP: TALANGEN FRÅN VIMMERBY I LANDSLAGET

12-åriga ryttartalangen Liv Gunnarsson från Vimmerby är tillsammans med sin Gaia Ek uttagen till landslaget för childrens utvecklingsgrupp. Foto: Privat

Efter sin otroliga succésäsong med bland annat dubbla SM-silver har ryttartalangen från Vimmerby, Liv Gunnarsson, nu fått en julklapp hon aldrig kommer glömma. Som en av sex ryttare i sin klass är 12-åringen uttagen till landslaget.

Sveriges ungdomslandslag i hoppning består av Young Rider, juniorer, Children och ponny. Till varje kategori hör en utvecklingsgrupp med ekipage som visat på förmåga och utvecklingsbarhet.

”Ekipagen bedöms av landslagsledningen ha kvalitet för att på sikt vara aktuella för nationshoppningar. När ekipagen etablerat sig på nationshoppningsnivå görs en ny bedömning om de är landslagsaktuella”, står att läsa i förbundets kriterier.

Öppnar nya dörrar

Och det är till Children-klassens utvecklingsgrupp som den 12-åriga jättetalangen från Vimmerby tillsammans med sin Gaia Ek är uttagen som en av sex ryttare i landet. Bakom uttagningen ligger så klart flera år av framgång som hon toppade med final i storhäst-SM i somras och så silver vid sitt första inomhus-SM på stor häst i början av november.

I och med landslagsverksamheten öppnas många nya dörrar för Liv. Här kommer hon bland annat få stöttning och support av förbundet för det individuella tränings- och tävlingsupplägget, kunskapshöjande samlingar, gemensamma träningar flera gånger per år och stöttning med allt övrigt tänkbart kring sporten och djuren.

På sina sociala medier skriver Liv Gunnarsson: ”Så galet stolt och ödmjuk inför 2026. Gaia Ek och jag är uttagna till landslaget för childrens utvecklingstrupp”, följt av ett tack till förbundet men framför allt till ”min fantastiska häst”.