SUPERSUCCÉ I VC-DEBUTEN FÖR VÄSTERVIKSBÖRDIGE RYTTAREN

Västerviksbördige Marcus Westergren och hans Airco De L Espirit Z svarade för en sensationell andraplats i ekipagets VC-debut på tisdagskvällen. Foto: Bildbyrån

På en utmanande bana slog Västerviksbördige Marcus Westergren i går till direkt med en andraplats i sin Världscupdebut – endast slagen av världsfemman. – En sån fantastisk känsla! Han hoppade mig nästan ur sadeln, säger Marcus Westergren till förbundets hemsida och hyllar sin Airco De L Espirit Z.

Världsstjärna efter världsstjärna knäcktes av den tuffa världscupbanan i belgiska Mechelen under tisdagskvällens avslutning på tävlingsåret 2025. Men inte den Västerviksbördige VC-debutanten Marcus Westergren. Marcus och hans vackra skimmelhäst Airco De L Espirit Z gick in som startnummer elva och efter en iskall felfri runda satte man klassens första nolla. Till slut var ekipaget ett av blott fem felfria.

– När man tittade på alla och så många som utgick, så tänkte man lite ”hur ska det här sluta”. Men jag hade min plan och jag vet att han är superfin så jag tänkte att det är bara att göra vår grej och det är kämpa med varandra, säger Marcus Westergren till förbundets hemsida.

Bara slagen av världsfemman

Marcus nöjde sig dock inte med att vara topp fem i sin femstjärniga debut. Fokus låg nu på omhoppning, och det var inga problem med att ladda om.

– Jag hade mycket tid och han kom ut från stallet och började om på ett bra sätt. Det handlar om att få honom lugn och sansad så vi hoppade inte så högt. Det kändes bara så bra så jag kände att nu går vi in bara, säger Marcus Westergren.

Och som de tog sig an utmaningen. Med fyra fel och tiden 42,34 sekunder fick Marcus som först startande se ryttare efter ryttare placera sig efter honom. Det vara bara världsfemman, den belgiske OS-hopparen Gilles Thomas, som lyckades besegra Marcus.

”Det största jag gjort”

– Vi stod ett jättegäng med folk och tittade på monitorn och ryttare efter ryttare red bort sig i kombinationen. Det var ju bara fantastiskt redan när jag var sämst fyra, och sedan trea och så tvåa. Helt otroligt, säger Marcus Westergren.

I och med tisdagens andra plats är Marcus Westergren bäste svensk totalt i den västeuropeiska ligan av FEI Jumping World Cup efter sju av totalt 14 deltävlingar.

– Det här är stort, det största jag har gjort. Det betyder väldigt mycket. Det känns grymt att vara här för denna klassen, sikta på den och sedan kunna göra det här, säger han.

Nästa VC-tävling avgörs i Basel 8-11 januari. Efter de 13 deltävlingarna går 18 ryttare från den Västeuropeiska ligan till finalen i Fort Worth, Texas USA 8-12 april.