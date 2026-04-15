Lagdressyren inledd – så gick det i första omgången

Hultsfredsbygdens Ridklubb inledde lagtävlingen i dressyr division 3 på bästa sätt. Det här var första av tre omgångar där sju lag kämpar om en plats i finalen.

HBR:s lag, som bestod av Ronja Birgersson, Zoé-Linnéa Falk Madali, Johanna Rydstrand och Mathilda Svanberg, tog hem förstaplatsen på 206.428 poäng.

– Fantastiskt, det hade vi inte förväntat oss. Så klart att vi har jätteduktiga ryttare, men det var jätteroligt att alla var så jämna och duktiga, säger tränaren Maria Falk, som tycker det var roligt att HBR stod värd för en deltävling.

– Hela klubben var så engagerad, så vi fick lovord från även de andra. Det var roligt, tillägger hon.

Sju lag deltar

Det här var första av tre omgångar, följt av finalen dit två lag tar sig. Nästa gång är Kalmar arrangör, följt av Västervik.

Övriga resultat i första omgången: 2) Kalmar Hästsportklubb, 195.179 poäng, 3) Tunabygdens Hästsportklubb, 194.107, 4) Ridklubben Udden, 190.000, 5) Åkerbo Hästklubb, 188.214, 6) Västerviksortens RF, 182.142, 7) Gamleby Ridklubb, 181.964.

Placeringar individuellt:

Lätt C:1, ponny: 1) Isabella Johansson på Alslyckans B Witch Saga, HBR, 64.074 procent.

LB:1 kat C, ponny: 1) Denise Olofsson, Yazhi TC, HBR, 67.321.

Lätt B:1, kat D, ponny: 1) Alicia Stolt Arrhenius, Janine van de nieuwendijk, HBR, 66.964.

Lätt C:1 häst 1) Zoé-Linnéa Falk Madali, Issa från Norrhult, HBR 66.852 procent, 2) Viktoria Björkman, Åkerbo Hästklubb, Fanta, 65.741.

Lätt B:1 häst: 1) Johanna Rydstrand, Pol Roger TM, HBR, 71.964, 2) Louise Rohlén, MR X, Kalmar, 69.464, 3) Viktoria Rydberg Ljung, I´m Hero, Udden, 68.393, 4) Zoé-Linnéa Falk Madali, Issa från Norrhult, HBR, 68. 214, 5) Victoria Jacobi, Fortitude, Kalmar, 68.036, 6) Elin Johansson, Don Coelho, Grönskogs, 67.500, 6) Malin Olsson, G-Star, ORK, 67.500, 8) Anna-Corinne Egermo, Kapitel SE, Tuna, 66.964, 9) Mathilda Svanberg, Proud Dolly, HBR, 66.250.