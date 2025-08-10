Sista seriematcherna – så ser lagen ut på tisdag

Andzejs Lebedevs Dackarna avslutar grundserien med match mot Lejonen.
Foto: Stefan Härnström
Inför sista rundan ligger Västervik tvåa, en poäng bakom Smederna, och är klart för semifinal. Imorgon väntar Indianerna på hemmabana. Dackarna åker till Gislaved för derby mot Lejonen. I tabellen ligger Dackarna femma och laget kommer få köra kvartsfinal oavsett resultat på tisdag.
Målillagänget störs av skadan på Frederik Jakobsen och ställer upp med följande lag:
1. Pawel Przedpelski
2. Timo Lahti
3. Nazar Parnitskyi
4. Tomas H Jonasson
5. Andzejs Lebedevs
6. Patrick Hansen
7. Avon van Dyck
Lejonen är trea i tabellen, tre poäng före Dackarna. Laget ser ut såhär på tisdag:
1. Robert Chmiel
2. Wiktor Przyjemski
3. Oliver Berntzon
4. Bartosz Zmarzlik
5. Kacper Woryna
6. Erik Persson
7. Casper Henriksson
Morgan Andersson i Västervik mönstrar denna startsjua:
1. Robert Lamberg
2. Tom Brennan
3. Fredrik Lindgren
4. Matias Nielsen
5. Jacob THorssell
6. Anton Karlsson
7. Bartsz Smektala
Indianerna kommer till Västervik med följande lag:
1. Patryk Dudek
2. Krzysztog Buczkowski
3. Bartlmiej Kowalski
4. Dimitri Berg´
5. Szymon Wozniak
6. Rasmus Karlsson
7. Jonatan Grahn