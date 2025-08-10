Sista seriematcherna – så ser lagen ut på tisdag

På tisdag avslutas årets upplaga av Bauhausligan. Västervik har chans på seriesegern medan Dackarna får siktar in sig på kvartsfinal.

Inför sista rundan ligger Västervik tvåa, en poäng bakom Smederna, och är klart för semifinal. Imorgon väntar Indianerna på hemmabana. Dackarna åker till Gislaved för derby mot Lejonen. I tabellen ligger Dackarna femma och laget kommer få köra kvartsfinal oavsett resultat på tisdag.

Målillagänget störs av skadan på Frederik Jakobsen och ställer upp med följande lag:

1. Pawel Przedpelski

2. Timo Lahti

3. Nazar Parnitskyi

4. Tomas H Jonasson

5. Andzejs Lebedevs

6. Patrick Hansen

7. Avon van Dyck

Lejonen är trea i tabellen, tre poäng före Dackarna. Laget ser ut såhär på tisdag:

1. Robert Chmiel

2. Wiktor Przyjemski

3. Oliver Berntzon

4. Bartosz Zmarzlik

5. Kacper Woryna

6. Erik Persson

7. Casper Henriksson

Morgan Andersson i Västervik mönstrar denna startsjua:

1. Robert Lamberg

2. Tom Brennan

3. Fredrik Lindgren

4. Matias Nielsen

5. Jacob THorssell

6. Anton Karlsson

7. Bartsz Smektala

Indianerna kommer till Västervik med följande lag:

1. Patryk Dudek

2. Krzysztog Buczkowski

3. Bartlmiej Kowalski

4. Dimitri Berg´

5. Szymon Wozniak

6. Rasmus Karlsson

7. Jonatan Grahn