Västervik jagar förstaplatsen och slutspelsfördel: "Gör vad vi kan"

Morgan Anderssons Västervik är på jakt efter förstaplatsen i Bauhausligan som gör att de får välja kvartsfinalmotståndare först. Foto: Ossian Mathiasson

En grundserieomgång återstår och Västervik har chansen att knipa förstaplatsen och få en tydlig fördel i slutspelet. Då måste det bli seger mot Indianerna samtidigt som de får hjälp av Rospiggarna mot Smederna.

Att Smederna och Västervik tar hand om de två översta platserna i grundserien och kliver in i slutspelet med en tydlig fördel är redan klart. Med varsin grundseriematch kvar att köra ligger Smederna etta med 26 poäng och Västervik tvåa med 25 poäng. Skulle Västervik vinna mot Indianerna och Smederna kryssa mot Rospiggarna måste Västervik vinna stort för att gå om Smederna och välja motståndare först nu när ett nytt slutspelsupplägg implementeras.

2025 års upplägg innebär att det lag som vunnit grundserien väljer motståndare mellan lag fyra, fem och sex. Det lag som placerat sig på andra plats väljer motståndare mellan de två lag som blivit över efter att grundseriesegraren valt motstånd.

– Vi går givetvis för att försöka vinna serien, men då måste vi ha hjälp av Rospiggarna som möter Smederna. Om det exempelvis skulle sluta oavgjort i Hallstavik kommer förarpoäng avgöra och där ligger vi också efter. Vi behöver lite hjälp, men vi gör vad vi kan och kommer ösa på så mycket vi bara kan, säger Västerviks lagledare Morgan Andersson.

"Håller jag för mig själv"

Västervik vann första matchen mot Indianerna med fyra poäng och Smederna slog Rospiggarna med två poäng när de möttes i premiären.

– Vi är fyra poäng upp på Indianerna från första omgången och har gjort några riktigt bra matcher nu. Jag hoppas att vi kan spinna vidare på det. Vår målsättning är att vi kommer in i slutspelet med en bra känsla. Vi ska göra vad vi kan och får hålla koll på resultatet där uppe för att se om vi har någon möjlighet att nypa förstaplatsen och få förstavalet i slutspelet. Det får tiden utvisa, säger Morgan Andersson.

Hur viktigt är det att ta förstaplatsen?

– Att få sitta i den positionen är vad vi kämpar för.

Har du börjat fundera något på vad ni kommer göra för val efter sista grundseriematchen på onsdag?

– Alla sådana grejer håller jag för mig själv än så länge. Vi får se hur det går i omgången i morgon och på onsdag. Det kan bli skador på förare och det är en sån sport vi håller på med. Man vill veta hur det ser ut i de respektive lagen innan man gör ett val och serien måste vara färdigkörd.

Västerviks formkurva pekar uppåt. Senast gjorde serietvåan processen kort med länsrivalen Dackarna och ordnade en betryggande 55–35-seger.

– Vi har börjat hitta bra form och de två senaste matcherna har varit riktigt, riktigt bra. Jag hoppas att vi inte har gjort det bästa än utan att vi kan fortsätta hålla i det.

Skifte på reservplats

Västervik tvingas till en förändring i uppställningen inför morgondagens match. Anton Karlsson behöver genomgå ett kompletterande ingrepp till följd av sitt nyckelbensbrott och missar sista grundseriematchen. Istället kliver Noel Wahlquist in på hans plats i startsjuan.

– Anton var på ett läkarbesök på måndagsmorgonen och läkaren sa att hans nyckelben inte är riktigt hundra, tyvärr. Vi får göra ett skifte då Noel tar Antons plats.

Hur ser du på det?

– Det är inte bra att vi får uppehåll på Anton igen även att han hade det lite tufft i Målilla i tisdags. Hemma har han presterat bra så det är tråkigt.