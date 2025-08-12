Sista matchen innan slutspelet – Dackarna tittar på ersättare till skadade förare

Rasmus Jensen är skadad och det är oklart om Dackarna kommer kunna nyttja honom i det kommande SM-slutspelet. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarna avslutar grundserien med bortamatch mot regerande svenska mästarna Lejonen. Samtidigt är Rikard Kling på jakt efter ersättare till skadade nyckelförare. – Vi försöker hitta en ersättare för Jakobsen och det är fifty-fifty för att byta ut Jensen, säger Rikard Kling.

Dackarna gör sig redo för det kommande slutspelet och avslutar grundserien med bortamatch mot Lejonen. Rikard Kling räknar med att det kommer bli en tuff uppgift i reprisen på förra årets SM-final.

– Det är klart att det blir en tuff match mot ett av seriens bästa lag. Det kanske inte är så i tabelläget, men de är ett av de bästa lagen. Så är det ju. De har blandat lite i sin uppställning under året och det är väl därför de ligger där de gör. Jag anser att de är åtminstone topp tre, eller topp två kanske till och med, säger Rikard Kling.

Hur ser du på era chanser att vinna matchen?

– Det finns alla möjligheter. De har inte fullt lag och alla de bästa förarna är väl inte med, men det är absolut en bra uppställning. Jag tycker att det är skittråkigt och skitjobbigt att vi inte kan komma med något bättre, men vi har inga andra förare att åka med.

Dackarna får klara sig utan två skadade förare – Frederik Jakobsen och Rasmus Jensen – i sista grundseriematchen.

– Frederik har brutit handleden och Rasmus har skadat i foten så båda två är borta. Vad gäller Rasmus finns det någon slags förhoppning om att det skulle kunna bli körning i slutspelet, men vi får ta några dagar i taget och stämma av i slutet på veckan för att se vad som händer.

Hur går jakten på nyförvärv?

– Marknaden är inte jättestor och många förare vill inte ta på sig mer körningar för att de är ganska pressade, ofta från Polen. Kör man Polen/Danmark eller Polen/England så tycker man att det räcker och när man också går in i ett slutspel vill man inte riskera att bli skadad eller trött.

"Så var inte dealen när jag värvade honom"

Enligt Rikard Kling jobbar Dackarna på att hitta en ersättare för Frederik Jakobsen och det är fortsatt oklart vad som kommer hända med Rasmus Jensen.

– Jag och Rasmus har en nästan daglig dialog om hur det går och hur saker och ting går framåt.

Kan det hända att ni byter ut båda två?

– Ja, så kan det bli.

Hur nära är ni att komma i mål med en ny förare?

– Det är många parametrar som styr, bland annat om någon förare är uppskriven i andra ligor. Kör man i Polen får man inte köra i för många ligor. Jag har valt att inte säga något mer utan vi ser vad som händer och ser vem vi lyckas knyta till oss, säger Kling och tar upp situationen kring Jakub Krawczyk:

– Krawczyk har varit skadad och problemet är att Kroclaw inte släpper honom till styrning i Sverige på grund av skaderisken eftersom han är så himla mycket värd för dem i Polen. Han kör jättebra i Polen. Han är deras bästa junior och deras bästa på reservplats. När det är slutspel på gång så säger de blankt nej. Så var inte dealen när jag värvade honom. Jag sitter lite låst och har inte så mycket att säga till om när de gör som de gör.

Du kan inte hänvisa till ett avtal?

– Det var egentligen från andra hållet. Det var muntligt som man sa att det inte är några problem att köra hälften av våra matcher. Det var också innan han skadade sig i våras. Hade jag fått beskedet av Wroclaw tidigare så kunde jag ha bytt ut honom när transferfönstret var öppet.

"Åker alltid för att göra vårt bästa"

Dackarna kommer till start med sju förare i kvällens match, bland annat finns Patrick Hansen med i uppställningen.

– Tittar man position för position så är det kanske ett par stycken där de är bättre än oss, men jag tycker också att vi har ett par positioner där vi kan vara bättre än dem. Det är stor fördel Lejonen, men jag lägger mig inte ner och säger att vi har förlorat innan vi har kört matchen. Vi åker alltid för att göra vårt bästa och vinna matcherna.

Ni kommer bli valda i slutspelet, vad tänker du kring det lag ni kan ställas mot?

– Det spelar egentligen ingen roll. Det blir tuffa möten vilka vi än får möta. Det är bara att ladda om och se om vi lyckas få in det vi letar efter i form av ersättare till våra skadade förare.

Hur ser du på era chanser i slutspelet?

– Vi ska kriga och ta så mycket poäng som möjligt. Om vi nu inte lyckas vinna, vilket alltid är vårt mål när vi kör, så finns det en lucky loser-chans. Vi kan ta oss till semifinal även om det inte skulle gå vägen. Av erfarenhet så kan allt hända i ett slutspel med skador och liknande.