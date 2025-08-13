Dackarna närmar sig ny förare – kan till och med bli två

Rikard Kling närmar sig nu minst en förändring i truppen inför kvartsfinalen. Det kan till och med bli två. Foto: Stefan Härnström

Dackarna har en sällan skådad mardrömssäsong sett till skador. Rikard Kling har jagat värvningar länge – och nu börjar det lätta för honom. – Nu under dagen har det gått i rätt riktning, säger dackelagledaren.

Rikard Klings debutsäsong som lagledare för Dackarna har inte riktigt blivit som han föreställt sig. Just nu är såväl Rasmus Jensen som Frederik Jakobsen skadade och indisponibla. Dessutom har tillgången till Jakub Krawczyk och Nazar Parnitskyi inte varit särskilt stor.

Den skadeförföljde dansken Patrick Hansen har också en mycket sargad kropp och tog sig inte i mål i ett enda heat under tisdagens match mot Lejonen. I intervjun med vår tidning efteråt sa Rikard Kling att han och Hansen nog är överens om att det inte blir fler styrningar nu.

Som sur grädde på moset visade också Timo Lahti tydligt att han störs av sina skadesviter. En längre tid har Rikard Kling jagat värvningar och nu börjar det kanske lossna.

– Jag har kommit lite närmare på en och det kanske till och med blir två byten. Jag vill inte riktigt släppa det här och kan jag göra något kommer jag försöka göra det.

Är det Patrick Hansen som skrivs ut ur truppen då?

– Jag vill inte gå in på det. Beroende på om det blir en eller två in, så ska också en eller två ut, men jag säger inte vilka det är.

Lite irriterad på tonen

Det är utländska förare som Kling jagar.

– Under helgen känns det som att den ena bör vara färdig. Så pass nära är jag där. Sedan har jag lite fler frågor ute, men det kan gå fort, så är det ju.

Dackelagledaren är lite irriterad över tonen på klubbens sociala medier.

– Det är så många som tänker och tycker om vissa saker, men vi har inget alternativ till vissa saker. Regelboken finns på nätet att läsa och det går att se den för vem som helst. Vissa förare går inte rent snittmässigt.

Är det polska förare du har på gång?

– Det kan vara vilken nationalitet som helst förutom svensk.

Totalt kan det alltså bli två förändringar innan kvartsfinalen börjar nästa vecka. Rikard Kling är inte lika uppgiven över läget som tidigare.

– Nu under dagen har det gått i rätt riktning. Det känns bättre, det gör det.

Under onsdagskvällen sker valen till kvartsfinalen och mycket spekulationer har handlat om att Västervik kommer välja Dackarna som motståndare, men de har även Indianerna och Rospiggarna att välja på.