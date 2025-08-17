Så ställer Dackarna och Västervik upp i kvartsfinal ett

Dackarna står inför en tuff uppgift när de ställs mot Västervik i SM-slutspelets kvartsfinal.
Foto: Ossian Mathiasson
I egenskap av seriesegrare var Västervik först ut i valproceduren inför det stundande SM-slutspelet. Morgan Andersson och hans gängs val föll på Dackarna när de skulle välja sitt kvartsfinalmotstånd.
Första matchen körs i Målilla på tisdag och andra och avgörande matchen i Västervik veckan därpå.
Nu har lagledarna – Morgan Andersson i Västervik och Rikard Kling i Dackarna – släppt sina respektive startsjuor till första kvartsfinalmötet i Målilla på tisdag.
Dackarna skriver på sin Facebooksida att förändringar i laguppställningen väntar och hintar om att det kommer mer information om det i morgon. Frederik Jakobsen är skadad och Rasmus Jensens medverkan är osäker på grund av skada.
Dackarnas startsjua:
1) Rasmus Jensen
2) Timo Lahti
3) Andzejs Lebedevs
4) Pawel Przedpelski
5) Frederik Jakobsen
6) Tomas H Jonasson
7) Jakub Krawczyk
Västerviks startsjua:
1) Robert Lambert
2) Patryk Wojdylo
3) Fredrik Lindgren
4) Matias Nielsen
5) Jacob Thorssell
6) Noel Wahlquist
7) Tom Brennan