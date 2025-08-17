17 augusti 2025
Så ställer Dackarna och Västervik upp i kvartsfinal ett

Dackarna står inför en tuff uppgift när de ställs mot Västervik i SM-slutspelets kvartsfinal. Foto: Ossian Mathiasson

Så ställer Dackarna och Västervik upp i kvartsfinal ett

SPEEDWAY 17 augusti 2025 21.02

Grundserien är avklarad. Nu ska de sex slutspelslagen göra upp om SM-guldet. Västervik och Dackarna ställs mot varandra i kvartsfinal och match nummer ett körs i Målilla på tisdag kväll. 

I egenskap av seriesegrare var Västervik först ut i valproceduren inför det stundande SM-slutspelet. Morgan Andersson och hans gängs val föll på Dackarna när de skulle välja sitt kvartsfinalmotstånd.  

Första matchen körs i Målilla på tisdag och andra och avgörande matchen i Västervik veckan därpå. 

Nu har lagledarna – Morgan Andersson i Västervik och Rikard Kling i Dackarna – släppt sina respektive startsjuor till första kvartsfinalmötet i Målilla på tisdag. 

Dackarna skriver på sin Facebooksida att förändringar i laguppställningen väntar och hintar om att det kommer mer information om det i morgon. Frederik Jakobsen är skadad och Rasmus Jensens medverkan är osäker på grund av skada. 

Dackarnas startsjua: 

1) Rasmus Jensen

2) Timo Lahti

3) Andzejs Lebedevs

4) Pawel Przedpelski

5) Frederik Jakobsen 

6) Tomas H Jonasson

7) Jakub Krawczyk

Västerviks startsjua: 

1) Robert Lambert

2) Patryk Wojdylo

3) Fredrik Lindgren

4) Matias Nielsen 

5) Jacob Thorssell 

6) Noel Wahlquist

7) Tom Brennan

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

