Struntar i Dackarnas psykningar: ”De får prata hur mycket de vill”

Morgan Andersson varnar för Dackarna men bryr sig inte om deras försök att måla upp Västervik som storfavorit. Foto: Arkivbild

Skadedrabbade Dackarna lägger allt favoritskap på Västervik inför kvartsfinalmötet i speedway, som drar i gång i morgon. Det ger Västerviks lagledare Morgan Andersson inte mycket för. – De får prata hur mycket de vill. Vi väljer att vara ödmjuka och förväntar oss en tuff uppgift, säger han.

Västervik Speedway valde Dackarna, och vi bjuds alltså på ett hett Smålandsderby redan i kvartsfinalen. Det första av de totalt 30 heat som ska köras släpps i väg på ovalen i Målilla i morgon kväll (tisdag).

De senaste säsongerna har sargade Västerviks-upplagor vid flera tillfällen fått ge sig mot starka dackar, men i år ser maktbalansen på förhand ut att vara helt omvänd.

För medan Dackarnas förare skadar sig i parti och minut, och utlandsstyrning förhindrar ukrainske stjärnskottet Nazar Parnitskyi från att köra, har Västervik växlat upp i slutet av säsongen och sett ruskigt starkt ut.

”Får prata hur mycket de vill”

– Det är klart att jag lider med dem och deras skador, men i övrigt lägger vi ingen vikt på det som kommer därifrån. Det tidigare snacket om att ”vara bäst när det gäller” ger jag inget för. Det är speedway vi snackar om, och man vet hur snabbt förutsättningarna kan förändras i vår sport, säger Västerviks lagledare Morgan Andersson.

I förhandssnacket har man från Dackelägret målat upp Västervik som storfavoriter, och att det är Västervik som har allt att förlora eftersom det var de som ghorde valet av motståndare.

– De får prata hur mycket de vill. Vi väljer att vara ödmjuka och förväntar oss en tuff uppgift. Dackarna plockar ju in nyförvärv nu och vi får se vilket lag de mönstrar, men vi jobbar med vårt och har fullt fokus på det. Vi kan inte styra över eller lägga energi på något annat.

Hansen på väg tillbaka

Västervik ställer upp med starkast möjliga sjua; Robert Lambert, Patryk Wojdylo, Fredrik Lindgren, Matias Nielsen, Jacob Thorssell, Noel Wahlquist och Tom Brennan.

– Det är tufft om platserna hos oss. Sedan har vi Mads Hansen på väg tillbaka också. Han ska köra sin första tävling efter skadan nu på onsdag i Danmark. Vi får se hur det går där, och om han kan vara aktuell till returen.

Hur är formen på dina förare?

– Det är väl både lite upp och lite ner. Några har varit lediga från polska Ekstraliga, vilket har varit skönt – framför allt för att slippa oroa sig för att något ska hända. Tom Brennan kör i England i kväll (måndag), så vi får hoppas att olyckan inte är framme på något sätt. Men skulle den vara det så, så har vi back up klar.

"Har den största respekt"

Oavsett hur Dackarnas sjua ser ut i och med måndagens värvning av polskduon Mateusz Szczepaniak och Grzegorz Zengota, tror Morgan Andersson på ett tufft dubbelmöte.

– Dackarna är ett bra lag. Det lag de ställer upp med på papperet i morgon är bättre än när vi mötte dem senast. Vi har den största respekt och vet hur fort det kan gå i den här sporten – det är människor vi jobbar med, som kan ha bra och dåliga dagar på sitt jobb.

– Jag tyckte att det var lite si och så med skärpan senast mot Indianerna, när det stod klart att seriesegern var i hamn, men i morgon lär det inte vara någon förare som kommer ha svårt att tända till.