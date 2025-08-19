JUST NU: REGN STOPPAR KVÄLLENS SM-KVARTSFINAL

Ett ihållande regnan över Målilla gjorde att bara tre heat kunde köras av kvällens SM-kvartsfinal mellan Dackarna och Västervik Speedway.

Samtidigt som tejpen gick upp för det första heatet började ett lätt duggregn falla över Målilla. Efter tre heat hade Dackarna ledningen med 11-7, men då tilltog regnet och förarna släpptes aldrig ut till heat 4.

Ett första lagledarmöte hölls klockan 20.15, men man beslutade då att skjuta fram beslutet till klockan 20.40. Vid klockan 20.45 var regnet fortfarande ihållande och då kom beslutet att matchen avbryts.

Nytt datum då den första kvartsfinalen ska köras i stället kommer under kvällen.