JUST NU: Då körs uppskjutna matchen – så ställer lagen upp

Lagledarna Rikard King och Morgan Andersson lyckades hitta ett datum då man gör ett nytt försök att köra den SM-kvartsfinal som regnade bort i kväll- Foto: Hans Lindqvist

Kvällens avbrutna SM-kvartsfinal mellan Dackarna och Västervik kommer att köras i morgon, onsdag. Dackarna mönstrar samma lag som i kväll, medan Västervik tvingas till ett byte.

Ja, kvällens första kvartsfinal mellan Dackarna och Smederna regnade ju bort efter tre heat. Vid 21-tiden på kvällen hade dock lagledarna Rikard Kling och Morgan Andersson enats om en nytt datum för matchen; redan i morgon onsdag.

I Dackarna finns samtliga förare som körde i kväll tillgängliga. Hos Västervik kommer Patryk Wojdylo inte att finnas till hands eftersom han har match i Danmark, men Morgan Andersson lyckades få tag på Bartosz Smektala och fick ett ”ja” från honom.

SMHI:s prognos för onsdagskvällen ser betydligt ljusare ut än vad vädret var i kväll; runt 18 grader, sol och lite vita moln.